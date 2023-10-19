ميناء دمياط يشارك في مذكرة تفاهم البحر المتوسط في دورتها الـ25

شاركت هيئة ميناء دمياط، في اجتماع الدورة 25 لمذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء، حيث مثل الهيئة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

جاء ذلك بحضور الربان بانايوتس فارنا فيدس رئيس مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء واللواء بحري مختار عمار الأمين العام لمذكرة التفاهم واللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة السلامة البحرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء بحري طارق عبد الله نائبًا عن رئيس قطاع النقل البحري واللواء بحري محمد إسماعيل نائبًا عن قائد القوات البحرية واللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية واللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة بالمجتمع الملاحي المصري والدولي.

مذكرة تفاهم البحر المتوسط

جدير بالذكر، أن مذكرة تفاهم دول البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء هي اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الساحلية للبحر المتوسط في مجال مقاربة وإدارة الأنشطة البحرية في تلك الدول بغرض تعزيز الأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء وتستضيف مصر الأمانة العامة لمذكرة التفاهم وهى المسؤلة عن توحيد المعايير الفنية الخاصة برقابة دولة الميناء للتفتيش على السفن الأجنبية المترددة على الموانئ المصرية للتأكد من امتثال تلك السفن للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

واستقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17269 طن تشمل: 5937 طن جبس معبأ و6633 طن رمل و1450 طن ملح معبأ و498 طن أسمنت معبأ و1200 طن مولاس و1551 طن بضائع متنوعة.