الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 9 سفن بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11897 طن تشمل: 1597 طن جبس معبأ و4073 طن رمل و1945 طن ملح معبأ و609 طن سماد معبأ و1950 طن مولاس و1723 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60656 طن تشمل: 7249 طن حديد و  3095 طن خردة و1967 طن ابلاكاش و27500 طن ذرة و6600 طن سكر و11495 طن قمح و2750 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 480 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 442 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4750 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52965 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 416691 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4626 شاحنة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60656 طن تشمل: 7249 طن حديد و  3095 طن خردة و1967 طن ابلاكاش و27500 طن ذرة و6600 طن سكر و11495 طن قمح و2750 طن بضائع متنوعة حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة السفن والحاويات.

وتم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة  لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وتم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دوليًا.

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