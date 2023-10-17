الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12006 طن تشمل: 3300 طن يوريا و732 طن رمل و2391 طن ملح معبأ و2150 طن سماد معبأ و2050 طن مولاس و1383 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53361 طن تشمل: 7063 طن حديد و  9739 طن خردة و1153 طن ابلاكاش و19611 طن ذرة و4400 طن سكر و11395 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 282 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 437 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5959 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41470 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418397 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4521 شاحنة.

وتحركت حملات مكبرة من الوحدات المحلية في القرى والمدن في محافظة دمياط صباح اليوم الأربعاء لمسح مياه الأمطار من الشوارع حيث انً جهود الوحدات المحلية مستمرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

يذكر أن محافظة دمياط شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس هطول امطار غزيرة على شوارع المحافظة تسبّب في غرق شوارع عدة في المدن والقرى.

وتحركت حملات مكبرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي  رئيس مدينة رأس البر في دمياط وإشراف ا نواب المدينة والمشرف العام على قطاع النظافة؛ لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع رأس البر بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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