الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. طلاب أكاديمية الشروق يدعمون الأشقاء بفلسطين

الاحتلال
الاحتلال

خرج طلاب أكاديمية الشروق، اليوم الخميس، وذلك لدعم القضية الفلسطينية وإعلان رفض عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومنع القصف واستهداف المدنيين، وكان هذا التجمع تحت شعار “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

بطش الاحتلال

وحمل الطلاب خلال هذه المسيرة الداعمة لفلسطين أعلام دولة فلسطين ومصر، حيث أثارت مشاهد القتل والعنف الخاصة بالشعب الفلسطيني الغضب داخل أنفس المواطنين المصريين، الذين يرغبون في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين وحمايتهم من بطش الاحتلال.

الهجمات الصهيونية 

وخرج مئات الآلاف من المصريين لدعم القضية الفلسطينية منذ بداية نشوب الهجمات الصهيونية على هذا الشعب الذي يدافع عن وطنه بروحه، كما خرجت أمس مسيرات لتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفضه تهجير أهالي غزة، كما رفض تصفية القضية على حساب سيناء.

بطش الاحتلال الهجمات الصهيونية الاحتلال الفلسطيني الإسرائيلي قرارات الرئيس السيسي

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