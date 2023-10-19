الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق عيادات ومعامل ومحلات نظارات "غير مرخصة" بالواسطي في بني سويف

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المنشآت الصحية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تقرير وكيل وزارة الصحة على بعض المنشآت الطبية الخاصة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي  وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطى،  ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها.

المرور علي 38 منشأة طبية

قامت الحملة بالمرور على 38 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن تشميع 4 عيادات و2 محل نظارات طبية  ومعملين لعدم الترخيص، بجانب استصدار 12 قرار غلق لمنشآت طبية لوجود مخالفات  لاشتراطات الترخيص، بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور كريم محمد، الدكتورة لبني محمد، الدكتورة نورهان طه مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، ومحمود فوزي  عضو  فرع جهاز حماية المستهلك.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منافذ بيع السلع المتنقلة، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبيع المواد الغذائية والسلع التموينية،ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات  مجلس الوزراء.

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