الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمناقشة تذليل معوقات منظومة العمل بمشروع النقل الجماعي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعا ببعض مسؤولي شركة النقل الجماعي وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي–التابع لوزارة النقل، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس طارق حسن على مدير مشروع المواقف وعدد من التنفيذيين المعنيين.

مناقشة عدد من الحلول والبدائل لتذليل المعوقات

جرى مناقشة عدد من الحلول والبدائل لتذليل المعوقات لتعزيز منظومة العمل بمشروع  النقل الجماعي بالمحافظة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية  المشروع.

 

وأكد محافظ بنى  سويف، أهمية المشروع الذي نفذته المحافظة بالتعاون مع وزارة النقل والتعاقد مع الشركة الإنجليزية للنقل والمواصلات، وتم توفير ما يقرب من 30 أتوبيسًا.

وأبدى مسؤولو  الشركة أسفهم عن تقصير منظومة العمل خلال الفترة الماضية، مؤكدين أنه سيتم محاسبة المتسبب في ذلك التقصير، مؤكدين  استمرار التعاون والتواصل الدائم مع المحافظة بالشكل الذي يضمن كفاءة عمل المشروع وتقديم الخدمة المناسبة

وأسفر الاجتماع عن عدد من الإجراءات والحلول الفاعلة حيال بعض المشكلات التي واجهت منظومة العمل سواء المتعلقة بالشركة أو منظومة العمل التي تشرف على المشروع، حيث أكد المحافظ، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتشغيل مشروع النقل الجماعي بالكفاءة المطلوبة وفقا للمتفق عليه ببروتوكول التعاون والتعاقد الذي تم إبرامه  مع الشركة  قبل تشغيل المشروع

وشدد محافظ بنى  سويف، على أن المشروع يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل لتطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين، التي تسعى لتنفيذها على الواقع الحكومة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتسعى المحافظة من خلال رؤية واستراتيجية لتنفيذ تلك التوجيهات، وبما يساهم في تحسين مستوى وجودة  الخدمات المقدمة للمواطن.

كما شدد محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لمنظومة العمل، والمتابعة الميدانية اليومية وضمان التشغيل الفعلي للمشروع، وقيام المشروع بتحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذ مشروع النقل الجماعي، خاصة تدعيم وسائل نقل المواطنين بمراكز المحافظة السبعة لاستيعاب زيادة الركاب في أوقات الذروة، وتخفيفا للزحام بمواقف سيارات الأجرة.

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