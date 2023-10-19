برلمانى: الشعب المصرى يقف مع الرئيس السيسى دفاعًا عن كرامة الأمة

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أقول لشعبنا العربي في فلسطين أن في كل شارع في مصر نقول لهم أن آلامكم هي آلامنا ومصابكم هو مصابنا وشهيدكم هو شهيدنا، وبإذن الله سيأتي يومًا ونقول جميعًا إن نصركم هو نصرنا".

وأضاف عبدالعزيز، في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين، والمنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين: "أهلنا في فلسطين يواجهون مجرم يسمي نفسه دولة، فجرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة فاقت كل الحدود وهي ليست وليدة اللحظة، ولذلك فإننا نحيي صمود ونضال الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

الأمن القومي المصري خط أحمر

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "إننا كذلك ندرك أن الموقف المصري الذي اتخذه الرئيس السيسي ليس فقط دفاعًا عن الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر ولا يمكن المساس به ولكن أيضًا هذا الموقف يهدم صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية".

واستكمل: "الشعب المصري كله يقف مع الرئيس السيسي في هذا الموقف دفاعًا عن كرامة الأمة وعن الأمن القومي إننا نقول في هذا الموقف أن مصر هي القلب النابض والضامن لبقاء الأمة العربية".

أضاف: "نرى المجتمع الدولي ليس فقط صامت بل شريكًا في هذه الجريمة فالصمت الدولي الفاضح أصبح شريكًا، والداعم المتواصل للكيان الصهيوني بينما يقصف المستشفيات في غزة، ومجلس الأمن الذي تحول إلى أضحوكة لا يستطيع أن يتخذ قرار يدين قصف المستشفيات فليذهب ولا يحدثنا عن حقوق الإنسان".