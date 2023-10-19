تتصدر آخر أخبار أحداث فلسطين الآن، اهتمامات الجميع عبر العالم، في ظل استمرار عدوان إسرائيل على قطاع غزة ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين وآخرها القصف المروع لمستشفي المعمداني، ومن ضمن آخر أخبار أحداث فلسطين الآن، قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن المئات في قطاع غزة ينتظرون دخول قوافل المساعدات الانسانية من مصر وتحديدا من معبر رفح لداخل القطاع بعد محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن على إدخال المساعدات.

آخر أخبار أحداث فلسطين الآن.. غزة تنتظر المساعدات بعد اتصال السيسي وبايدن

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة آخر أخبار أحداث فلسطين الآن.

ترقب دخول المساعدات.. آخر أخبار أحداث فلسطين الآن

وأوضحت "فايننشال تايمز" عن ينتظر قطاع غزة وصول المساعدات الإنسانية اليوم الخميس، بعد موافقة إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الأساسية إلى جنوب القطاع عبر رفح حيث تعاني فلسطين وخاصة غزة من تداعيات العدوان الإسرائيلي.

ومع تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل تخاطر "بفقدان مصداقيتها في جميع أنحاء العالم" إذا لم "تخفف معاناة الناس الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه"، قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيتم قريبا السماح لقافلة صغيرة محملة بالغذاء والماء والدواء بدخول القطاع.

وجاء الاتفاق بعد محادثات بين بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي ورحلة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل لمدة يوم واحد، وهي أول زيارة من نوعها خلال زمن الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

وفي حديثه على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة عودته إلى واشنطن يوم الأربعاء، قال بايدن إن المساعدات قد تبدأ في الوصول إلى غزة بحلول يوم الجمعة.

دعوات بريطانية لإدخال المساعدات إلى فلسطين

وضمن آخر أخبار أحداث فلسطين الآن، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس إلى تحقيق “مزيد من التقدم” في توصيل المساعدات إلى غزة عندما التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب.

وبينما شدد سوناك على موقف المملكة المتحدة بأن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي"، قال داونينج ستريت إنه وهيرزوغ "اتفقا على أهمية الحصول على دعم إنساني عاجل للفلسطينيين العاديين في غزة".

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ترحيب أممي بدخول المساعدات لفلسطين

تضمنت آخر أخبار أحداث فلسطين الآن أيضا تأكيد مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن الدولي غزة تحتاج إلى العودة إلى مستويات ما قبل الحرب البالغة 100 شاحنة يوميا لتقديم المساعدة في جميع أنحاء المنطقة للأشخاص المحتاجين، وأضاف أنه من الملح أن يتم الاتفاق على "آلية من قبل جميع الأطراف المعنية للسماح بتوفير الاحتياجات الطارئة مثل هذه بشكل منتظم".

وقال غريفيث إن الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين، مستعدة لتقديم المساعدات من الجانب المصري من الحدود وتنتظر الإذن، وحتى صباح يوم الخميس، كانت قافلة المساعدات الدولية التي تنسقها الأونروا على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود بين مصر وغزة.

ويبحث نصف مليون شخص في القطاع عن مأوى في مدارس الأمم المتحدة التي نفدت منها المياه العذبة والغذاء، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.