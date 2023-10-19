الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخر أخبار أحداث فلسطين الآن.. غزة تنتظر المساعدات بعد اتصال السيسي وبايدن

غزة
غزة

تتصدر آخر أخبار أحداث فلسطين الآن، اهتمامات الجميع عبر العالم، في ظل استمرار عدوان إسرائيل على قطاع غزة ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين وآخرها القصف المروع لمستشفي المعمداني، ومن ضمن  آخر أخبار أحداث فلسطين الآن، قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن المئات في قطاع غزة ينتظرون دخول قوافل المساعدات الانسانية من مصر وتحديدا من معبر رفح لداخل القطاع بعد محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن على إدخال المساعدات.

آخر أخبار أحداث فلسطين الآن.. غزة تنتظر المساعدات بعد اتصال السيسي وبايدن

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة آخر أخبار أحداث فلسطين الآن.

ترقب دخول المساعدات.. آخر أخبار أحداث فلسطين الآن 

وأوضحت "فايننشال تايمز" عن ينتظر قطاع غزة وصول المساعدات الإنسانية اليوم الخميس، بعد  موافقة إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الأساسية إلى جنوب القطاع عبر رفح حيث تعاني فلسطين وخاصة غزة من تداعيات العدوان الإسرائيلي.

ومع تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن إسرائيل تخاطر "بفقدان مصداقيتها في جميع أنحاء العالم" إذا لم "تخفف معاناة الناس الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه"، قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيتم قريبا السماح لقافلة صغيرة محملة بالغذاء والماء والدواء بدخول القطاع.

وجاء الاتفاق بعد محادثات بين بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي ورحلة الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل لمدة يوم واحد، وهي أول زيارة من نوعها خلال زمن الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

وفي حديثه على متن طائرة الرئاسة خلال رحلة عودته إلى واشنطن يوم الأربعاء، قال بايدن إن المساعدات قد تبدأ في الوصول إلى غزة بحلول يوم الجمعة.

txt

سكان غزة يعلقون على جرائم الاحتلال: الاجتياح البري إبادة جماعية

دعوات بريطانية لإدخال المساعدات إلى فلسطين

وضمن  آخر أخبار أحداث فلسطين الآن،  دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس إلى تحقيق “مزيد من التقدم” في توصيل المساعدات إلى غزة عندما التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب.

وبينما شدد سوناك على موقف المملكة المتحدة بأن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي"، قال داونينج ستريت إنه وهيرزوغ "اتفقا على أهمية الحصول على دعم إنساني عاجل للفلسطينيين العاديين في غزة".

اقرأ أيضا:

رئيس "تضامن النواب": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون

txt

رواد السوشيال ميديا ينتفضون دعمًا لـ غزة بهاشتاج "فلسطين الآن"

ترحيب أممي بدخول المساعدات لفلسطين

تضمنت آخر أخبار أحداث فلسطين الآن أيضا تأكيد مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن الدولي  غزة تحتاج إلى العودة إلى مستويات ما قبل الحرب البالغة 100 شاحنة يوميا لتقديم المساعدة في جميع أنحاء المنطقة للأشخاص المحتاجين، وأضاف أنه من الملح أن يتم الاتفاق على "آلية من قبل جميع الأطراف المعنية للسماح بتوفير الاحتياجات الطارئة مثل هذه بشكل منتظم".

وقال غريفيث إن الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين، مستعدة لتقديم المساعدات من الجانب المصري من الحدود وتنتظر الإذن، وحتى صباح يوم الخميس، كانت قافلة المساعدات الدولية التي تنسقها الأونروا على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود بين مصر وغزة.

ويبحث نصف مليون شخص في القطاع عن مأوى في مدارس الأمم المتحدة التي نفدت منها المياه العذبة والغذاء، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

فلسطين آخر أخبار أحداث فلسطين الآن غزة قطاع غزة إسرائيل مستشفى المعمداني أخبار أحداث فلسطين الآن فلسطين الأن

مواد متعلقة

برلماني: مصر لم ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام العدوان الإسرائيلي على غزة

ادعوا لإخوانكم في فلسطين.. دعاء النصر لأهل غزة والقدس الشريف

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

النائب العام يستقبل وزير الأوقاف

أمن وأمان.. طريق "نخل- طابا" قبلة حياة لسيناء بعد سنوات من الإرهاب

محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم