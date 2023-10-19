الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتراجع عن التعاقد مع محمد صبحى حارس الزمالك.. والسبب "مستقبل مصر"

محمد صبحي
محمد صبحي

أغلق مسئولو الأهلي الباب أمام المفاوضات مع محمد صبحي حارس الزمالك، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، وما زال موقفه غامضا من الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وقال مصدر إن الأهلي ليس فى حاجة للتعاقد مع حراس جدد، في ظل وجود محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، والثلاثي الأخير هم مستقبل حراسة المرمى في مصر.

وأضاف المصدر أن بعض الوسطاء عرضوا على الأهلي التعاقد مع محمد صبحي، على اعتبار أن الصفقة ستكون مجانية، ولن يكلف خزينة النادى أي أعباء مالية، وستكون ضربة للمنافس على طريقة إمام عاشور.

وأشار إلى أن محمد صبحى ليس ضمن حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة القادمة، في ظل عدم حاجته لحارس مرمى، خاصة بعد الاتفاق على بقاء محمد الشناوي، عقب تعديل وتمديد العقد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

عمر كمال يقترب من الانضمام للأهلي

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على فتح باب المفاوضات مع إدارة فيوتشر إف سي، من أجل ضم عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف مصدر، عن أن كولر طلب التعاقد مع اللاعب للاستفادة من خبراته، وإجادته اللعب في أكثر من مركز، في ظل مشاركة الفريق خلال الموسم الجاري، بأكثر من بطولة سواء محلية أو قارية.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة بالأهلي ترغب في حسم الصفقة مبكرًا مع فيوتشر، حيث ينتهى تعاقد عمر كمال عبدالواحد مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وأشار إلى أن هناك رغبة متبادلة من فيوتشر في انضمام اللاعب للأهلي، ولكن شريطة أن يكون مقابل لاعبين آخرين يرغبون في الاستعانة بهم من الأهلي خلال الميركاتو.

ولفت إلى أن إدارة الكرة بالأهلي وافقت على طلب فيوتشر لحسم صفقة اللاعب، بعد دخول الزمالك وبيراميدز وبعض الأندية الإماراتية في المفاوضات، حيث ترغب القلعة الحمراء في ضم اللاعب خلال شهر يناير المقبل، فهناك حاجة لجهوده؛ نظرًا لتميزه فى عدة مراكز أبرزها الظهير والجناح الأيمن والأيسر.

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