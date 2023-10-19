كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني في المران الأخير اليوم

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم علي على ملعب بنيامين مكابا الوطني في مدينة دار السلام استعداداص لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب مباريات النسخة الأولي للدوري الأفريقي

ويؤدي اللاعبين المران في نفس توقيت المباراة التي ستقام في السادسة مساء غدا الجمعة ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملامح التشكيل لخوض اللقاء المرتقب.

ويعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبيبن والجهاز المعاون قبل التوجه إلي ملعب المباراة من أجل الوقوف علي نقاط القوة والضعف لأخر مباراة للفريق التنزاني بعد حصول محلل أداء الفيديو علي بعض المباريات للمنافس.

وظهرت ملامح التشكيل باعتماد كولر علي اللاعبين الدوليين وقيادة كهربا لهجوم المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني بعد استبعاد الفرنسي أنتوني موديست من قائمة الفريق بعد إصابته بنزلة برد قبل سفر بعثة الفريق مساء أمس.

كولر: جاهزون للمباراة وسنكون في كامل تركيزنا غدًا

من جانبه قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة الغد أمام سيمبا التنزاني ستكون صعبة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وأكد كولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة سعداء بوجودنا هنا في تنزانيا ولدينا مباراة صعبة غدًا أمام منافس عنيد لديه الرغبة في تحقيق انتصار علي بطل دوري أبطال افريقيا.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن كل فريق لديه حافز أمام الأهلي وجاهزون للمباراة وسنكون في كامل تركيزنا غدًا من أجل العودة إلي القاهرة بأول انتصار لنا في البطولة الجديدة.

واختتم كولر تصريحاته قائلا أن بطولة الدوري الأفريقي تستطيع أن تساعد الكرة الأفريقية على التقدم في السنوات القادمة والتطوير الذي تشهده الملاعب والمواهب الواعدة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في الساعة السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة، على ملعب بنيامين مكابا بتنزانيا.

وكان مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شهد انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

