الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى بكرى: الغرب والأمريكان "حيوانات بشرية".. ومصر لا تنحنى إلا لله

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، إن المخطط الدائر حاليًا أكبر من غزة، وإلا فلماذا يأتي الأمريكان والألمان والإيطاليون كل ببوارجهم العسكرية قبالة ساحل غزة، القضية هي قناة بن جوريون التي تنطلق من إيلات إلى غزة، تنتهي في غضون 3 سنوات، مقدر لها 6 مليارات دولار سنويًا للإضرار بقناة السويس، كمشروع مقابل لطريق الحرير، المخطط هو تفريغ غزة بكل وضوح.

وتابع، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب: “الغزو البري سيكون في غضون أيام قليلة، هم يدركون ضرورة تلك الخطوة للتخلص من حماس، لذا فإن هناك رسالة واجبة للأمة العربية: حانت اللحظة الحاسمة، لدينا أوراق ضغط في مقدمتها النفط، لو فعلنا ذلك لعرف هؤلاء الذين يذكروننا بأيام غياب الحضارات، فهم حيوانات بشرية، هم الغرب والأمريكان”.

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أضاف بعدها: “هناك رسالة للقائد الأعلى، الرجل الذي تحمل الكثير، حيث تطاول عليه السفهاء والخونة وتسائلوا: لماذا تنفق الأموال في المشروعات الاستراتيجية والتسليح، الآن يلتف الشعب المصري بنسبة 99% خلف الرئيس السيسي، وعلينا مواصلة حالة التأييد الحتمية للرئيس السيسي في تلك الظروف”.

فوض الرئيس السيسي لحماية أمن مصر والأمة العربية

واختتم: “نفوض الرئيس السيسي لحماية أمن مصر والأمة العربية، كل مصر انتفضت، كل شباب مصر في الشوارع معك، فمصر لا تنحني إلا لباريها”.

بدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

ونكس مجلس النواب، أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

غزة الأمريكان والألمان والإيطاليين ببوارجهم العسكرية قناة بن جوريون إيلات قناة السويس

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