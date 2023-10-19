رئيس "برلمانية حماة الوطن": يجب توثيق جرائم الاحتلال وملاحقته به دوليا

تقدم النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بخالص التعازي والمواساة للاخوة الفلسطينيين حكومة وشعبا فى شهدائهم ومصابهم.

وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: "نؤكد أن ما يحدث على أرض فلسطين جرائم حرب تنافي الإنسانية ويُعاقب عليها القانون الدولي"، مطالبا بتوثيق جميع تلك الجرائم للملاحقة القانونية مهما طال الزمن.

نرفض جميع المحاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف: "نرفض جميع المحاولات التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، وندعم بشدة موقف الرئيس السيسي في جميع ما يتخذه من إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحفظ أمن وسيادة الأراضي المصرية".

واختتم: "على جميع الأطراف الفاعلة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل مستدام والعمل على إقامة الدولة فلسطينية على حدود ٦٧".

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.