الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "برلمانية حماة الوطن": يجب توثيق جرائم الاحتلال وملاحقته به دوليا

النائب احمد بهاء
النائب احمد بهاء شلبي

تقدم النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بخالص التعازي والمواساة للاخوة الفلسطينيين حكومة وشعبا فى شهدائهم ومصابهم. 

وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: "نؤكد أن ما يحدث على أرض فلسطين جرائم حرب تنافي الإنسانية ويُعاقب عليها القانون الدولي"، مطالبا بتوثيق جميع تلك الجرائم للملاحقة القانونية مهما طال الزمن. 

txt

مجلس النواب: تحركات الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية تهدف لإعلاء الحق

txt

مجلس النواب: مصر دولة مستقلة ذات سيادة.. والرئيس السيسى تجسيد لضمير الأمة المصرية

نرفض جميع المحاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف: "نرفض جميع المحاولات التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، وندعم بشدة موقف الرئيس السيسي في جميع ما يتخذه من إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحفظ أمن وسيادة الأراضي المصرية".

 واختتم: "على جميع الأطراف الفاعلة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل مستدام والعمل على إقامة الدولة فلسطينية على حدود ٦٧".

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

للاخوة الفلسطينيين حكومة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية الدولة فلسطينية الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

محمد الباز: "خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين إلى سيناء بقت مفضوحة"

مستهدف من الإخوان.. محمد الباز: ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح

"CNN" تبرز فيديو محمد صلاح ودعوته لإدخال المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم