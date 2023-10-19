وزيرا التنمية المحلية والعمل يبحثان مجالات التعاون المشترك

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع حسن شحاتة وزير العمل بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والمتعلقة بالمحافظات والمشروعات التنموية الجارية عليها.

شهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين على أرض المحافظات ومن بينها مجالات التدريب المهنى وربطها بسوق العمل وبصفة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ضمن محور التمكين الاقتصادي للمبادرة، التي تتواصل تنفيذها على أرض المحافظات، من خلال مشروعات تنموية ومجمعات خدمية للمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

إعطاء دفعة للاقتصاد المحلى بمحافظات الجمهورية

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى بعض المقترحات الخاصة بإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي بمحافظات الجمهورية وتوفير فرص عمل في إطار جهود وزارة العمل في هذا الشأن وتحقيق التعاون بين برامج ومبادرات وزارة التنمية المحلية ومبادرات وزارة العمل فيما يخص عمليات التشغيل بما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وزيادة دخلها وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرصه على التعاون المشترك مع وزارة العمل في المجالات التي تخدم أهالينا في جميع المحافظات، مشيدًا بجهود الوزارة الملموسة خلال الفترة الماضية فيما يخص تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في مختلف الوظائف داخل وخارج مصر ، ومنوها أن وزارة التنمية المحلية تمتلك هي الأخرى مركز سقارة للتدريب وإعداد قيادات محلية مؤهلة على مستوى عال.

شحاته: نتطلع للعمل مع التنمية المحلية لخدمة المواطنين

كما أشار حسن شحاتة إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وتنفيذ بعض المبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية، تتابع بشكل جيد كافة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظات، من خلال غرف عمليات المحافظات، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في نجاح خطة الدولة، والحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.