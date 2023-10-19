مسيرة حاشدة من طالبات كلية البنات بجامعة الفيوم لدعم الفلسطينيين

نظمت طالبات كلية البنات بجامعة الفيوم، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ولدعمه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدًا بالعدوان البربري على قطاع غزة.

مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية في مختلف أنحاء الجامعة

كما انطلق طلاب الجامعة من أمام مبنى القبة الرئيسي بجامعة الفيوم، لتطوف المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية مختلف أنحاء الجامعة، مرددين هتافات لدعم القضية الفلسطينية، وللرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض مصر، قد حذر من تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.