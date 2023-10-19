دعم وإغاثة من كل العالم.. مطار العريش شريان يمد غزة بالحياة

فتحت مصر أبوابها عبر مطار العريش، من أجل استقبال المساعدات كافة التي تحاول كل دول العالم إدخالها إلى غزة في الوقت الحالي من أجل تخفيف معاناتهم، ولذلك امتلأ مطار العريش بأعداد من المساعدات للقطاع من دول العالم.

وأعلن عدد كبير من الدول دعم غزة منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى من قبل حركة حماس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بإرسال المساعدات من خلال مطار العريش في مصر.

2138 طنا من المساعدات

وبلغ إجمالي حجم المساعدات الدولية التي وصلت منذ اندلاع أحداث غزة - وفقًا للهلال الأحمر المصري - والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية، حوالي 2138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل.

وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" حجم المساعدات التي تم تقديمها من كل دول العالم من خلال مطار العريش؛ منذ بدء معركة طوفان الأقصى حتى الآن.

وإلى الآن ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة منذ اندلاع الحرب قبل اثني عشر يومًا إلى أكثر من 3200 قتيل وأكثر من 12500 جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.

مصر.. شاحنات تحمل طعام وأدوية

وشاركت مصر بعدة قوافل في مطار العريش، فهناك 120 شاحنة تحمل نحو ألف طن من المواد الغذائية بين معلبات وعبوات مياه وغيرهما، وهناك شاحنات تحوي 300 ألف عبوة أدوية، و50 ألف بطانية و80 خيمة إيواء إغاثية و250 ألف قطعة ملابس شتوية.

وشارك في تلك المساعدات ما يقرب من 34 مؤسسة أهلية واجتماعية هي عدد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميعها تشارك في القافلة.

الأردن.. قوافل طبية وأدوية

وفي 12 أكتوبر الماضي شاركت الأردن في إرسال المساعدات وفق ما أعلنه الهلال الأحمر في سيناء، وكانت شحنة مساعدات إنسانية من مطار الأردن إلى العريش من أجل إرسالها إلى غزة.

وحوت القافلة الأردنية من المساعدات 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الأحمر المصري، وشملت المساعدات غذاء وأدوية ومستلزمات طبية من المقرر أن تدخل القطاع.

تركيا.. قافلة مساعدات لغزة

وانضمت تركيا لركب الدول التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال يوم الجمعة الماضي حين وصلت قافلة مساعدات إغاثية قادمة من تركيا إلى مطار العريش التي من المقرر دخولها قطاع غزة.

ويستلم الهلال الأحمر المصري تلك المساعدات ويتم تفريغها من الشواحن والطائرات من أجل التحميل والتخزين ثم الإرسال إلى القطاع.

الإمارات.. مساعدات وتبرعات بـ50 مليون درهم

وفي الإمارات كانت هناك مساعدات وتبرعات، حيث وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بتبرعات وصلت إلى 50 مليون درهم من خلال مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وإلى جانب ذلك، قامت الإمارات بإرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة محملة بمستلزمات طبية إلى القطاع، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني.

تونس.. 12 طنًا من مساعدات

ومن تونس خرجت طائرة عسكرية محملة بـ12 طنًا من المستلزمات الطبية والإمداد والمواد الغذائية إلى جانب حليب الأطفال، وجاءت تلك المساعدات بعدما أطلق الهلال الأحمر التونسي حملة تبرعات ضخمة.

وكانت التبرعات بين المساعدات المالية والعينية من أغذية وأغطية وملابس وتجهيزات ومستلزمات ومواد طبية وأدوية ومولدات كهربائية ومستلزمات نقل الدم لفائدة الأجهزة الصحية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني.

فنزويلا.. آخر المساعدات

وكانت فنزويلا هي آخر الدول التي أعلنت عن إرسال مساعدات إلى قطاع غزة عبر مطار العريش، وذلك بحجم 18 طنًا من المساعدات المتنوعة، حيث أعلن الهلال الأحمر المصري وصول طائرة فنزويلا إلى العريش محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.