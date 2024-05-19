فتح: الميناء العائم تكريس للاحتلال وعزل لقطاع غزة

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن في تشغيل الميناء العائم في غزة "تكريس" للاحتلال و"عزل" للقطاع، مضيفة أن من الخيارات "الأجدى" لإغاثة القطاع "وقف العدوان".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحركة عبد الفتاح دولة، تعقيبا على إعلان الولايات المتحدة بدء تشغيل الميناء العائم على شاطئ غزة.

وأضاف دولة: "إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء عمل الميناء العائم على شاطئ غزة في ظل سيطرة الاحتلال (الإسرائيلي) على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، هو تكريس لاحتلال المعبر وعزل القطاع تماما".

والجمعة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تحرك أولى شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة.

واعتبر المتحدث باسم فتح أن إعلان واشنطن "خلق بدائل للاحتلال لمواصلة هجومه على رفح، والسيطرة الكاملة على القطاع".

وتابع: "الخيارات الأجدى لإغاثة قطاع غزة هي وقف العدوان وشلال الدم وعدم السيطرة على معبر رفح الذي يشكل بوابة المساعدات الرئيسي والأكثر عملياتيا بالقياس مع الميناء العائم"

وأردف أن من الخيارات أيضا "فتح كافة المعابر إلى القطاع، وهو ما تقدر عليه الولايات المتحدة الأمريكية".

واستدرك: لكن الولايات المتحدة تسعى لتوفير البدائل التي تخدم نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) في مواصلة مذابحه ومفاقمته للكارثة الإنسانية لأهل القطاع".

وتابع الناطق باسم فتح: نهيب بشعبنا في قطاع غزة إلى عدم التعامل مع هذا الميناء بأكثر من كونه ممرا لإيصال المساعدات الإنسانية، والتنبه إلى أية محاولة قد تدفع باتجاه استخدامه معبرا لتهجير شعبنا تحت أي مسمى قسري أو "طوعي" أو "إنساني".