الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح: الميناء العائم تكريس للاحتلال وعزل لقطاع غزة

الميناء العائم غزة
الميناء العائم غزة

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن في تشغيل الميناء العائم في غزة "تكريس" للاحتلال و"عزل" للقطاع، مضيفة أن من الخيارات "الأجدى" لإغاثة القطاع "وقف العدوان".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحركة عبد الفتاح دولة، تعقيبا على إعلان الولايات المتحدة بدء تشغيل الميناء العائم على شاطئ غزة.

وأضاف دولة: "إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء عمل الميناء العائم على شاطئ غزة في ظل سيطرة الاحتلال (الإسرائيلي) على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، هو تكريس لاحتلال المعبر وعزل القطاع تماما".

والجمعة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تحرك أولى شاحنات المساعدات الإنسانية عبر الرصيف العائم إلى داخل قطاع غزة.

واعتبر المتحدث باسم فتح أن إعلان واشنطن "خلق بدائل للاحتلال لمواصلة هجومه على رفح، والسيطرة الكاملة على القطاع".

وتابع: "الخيارات الأجدى لإغاثة قطاع غزة هي وقف العدوان وشلال الدم وعدم السيطرة على معبر رفح الذي يشكل بوابة المساعدات الرئيسي والأكثر عملياتيا بالقياس مع الميناء العائم"

وأردف أن من الخيارات أيضا "فتح كافة المعابر إلى القطاع، وهو ما تقدر عليه الولايات المتحدة الأمريكية".

واستدرك: لكن الولايات المتحدة تسعى لتوفير البدائل التي تخدم نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) في مواصلة مذابحه ومفاقمته للكارثة الإنسانية لأهل القطاع".

وتابع الناطق باسم فتح: نهيب بشعبنا في قطاع غزة إلى عدم التعامل مع هذا الميناء بأكثر من كونه ممرا لإيصال المساعدات الإنسانية، والتنبه إلى أية محاولة قد تدفع باتجاه استخدامه معبرا لتهجير شعبنا تحت أي مسمى قسري أو "طوعي" أو "إنساني".

فتح الميناء العائم غزة حرب غزة قصف غزة الاحتلال إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات أمام منزل نتنياهو خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى الآن

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

فتح: الميناء العائم تكريس للاحتلال وعزل لقطاع غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: موجات قصف للاحتلال على شرق رفح الفلسطينية

شوبير: إصابة علي معلول في منطقة "وتر إكيليس".. والفحوصات تحسم الأمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم