8 مليارات دولار استثمارات بين مصر والصين في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصييين ، أن هناك تعاون جديد بين الحكومتين المصرية والصينية لتعزيز وضخ استثمار وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذا التعاون يتم على عدة مستويات ويشمل مجموعة من الإجراءات والاتفاقيات.

استثمارات واتفاقيات جديدة بين مصر والصين

وأعلن المهندس مجدي الدين في تصريح لـ "الدستور"، أنه تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين المصرية والصينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. تتضمن هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والتجارة، والتي تعد من القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، حيث تعمل 141 قطاعًا صناعيًا تجاريًا، وصل عدد الشركات الصينية في مصر إلى 2066 شركة.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أنه تم التوقيع على تنفيذ عدة مشاريع بين الجانبين المصري والصيني لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات الصينية. وتشمل هذه المشاريع مجالات البنية التحتية، مثل بناء المطارات والطرق والسكك الحديدية، ومشاريع في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، يقوم الحكومتان المصرية والصينية بتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار والتجارة. وتُنظم الاجتماعات والمنتديات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

مصر تقدم بيئة استثمارية ومشجعة للاستثمار

وأردف أن الحكومتان تقدمان بيئة استثمارية مشجعة للشركات الصينية والمصرية تُقدم مزايا وتسهيلات مثل تسهيلات الضرائب والتخفيضات الجمركية والحماية القانونية للمستثمرين، بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية لتبادل وجهات النظر والتعاون في القضايا الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي.

واستطرد رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين قائلاً، إن الاستثمار الصيني سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال إحداث زيادة في الإنتاج والاستثمار في القطاعات المختلفة، كما يعمل الاستثمار الصيني على تنمية الصناعات والبنية التحتية وتعزيز القدرات التصنيعية في مصر، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الاستثمار الصيني يساهم في زيادة حجم التجارة بين الصين ومصر تعزز الشركات الصينية الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتعمل على تعزيز التبادل التجاري وتوسيع قاعدة العملاء للشركات المصرية. هذا يساهم في تحسين التوازن التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.