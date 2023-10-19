الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

8 مليارات دولار استثمارات بين مصر والصين في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا

المهندس مجد الدين
المهندس مجد الدين المنزلاي

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصييين ، أن هناك تعاون جديد بين الحكومتين المصرية والصينية لتعزيز وضخ استثمار وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذا التعاون يتم على عدة مستويات ويشمل مجموعة من الإجراءات والاتفاقيات. 

استثمارات واتفاقيات جديدة بين مصر والصين

وأعلن المهندس مجدي الدين في تصريح لـ "الدستور"، أنه تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين المصرية والصينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. تتضمن هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والتجارة، والتي تعد من القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر تبلغ حوالي 8 مليارات دولار، حيث تعمل 141 قطاعًا صناعيًا تجاريًا، وصل عدد الشركات الصينية في مصر إلى 2066 شركة.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أنه تم التوقيع على تنفيذ عدة مشاريع بين الجانبين المصري والصيني لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الشركات المصرية والشركات الصينية. وتشمل هذه المشاريع مجالات البنية التحتية، مثل بناء المطارات والطرق والسكك الحديدية، ومشاريع في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، يقوم الحكومتان المصرية والصينية بتبادل المعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار والتجارة. وتُنظم الاجتماعات والمنتديات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

مصر تقدم بيئة استثمارية ومشجعة للاستثمار 

وأردف أن الحكومتان تقدمان بيئة استثمارية مشجعة للشركات الصينية والمصرية تُقدم مزايا وتسهيلات مثل تسهيلات الضرائب والتخفيضات الجمركية والحماية القانونية للمستثمرين، بهدف زيادة حجم الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية لتبادل وجهات النظر والتعاون في القضايا الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي.

واستطرد رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين قائلاً، إن الاستثمار الصيني سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر من خلال إحداث زيادة في الإنتاج والاستثمار في القطاعات المختلفة، كما يعمل الاستثمار الصيني على تنمية الصناعات والبنية التحتية وتعزيز القدرات التصنيعية في مصر، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن الاستثمار الصيني يساهم في زيادة حجم التجارة بين الصين ومصر تعزز الشركات الصينية الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتعمل على تعزيز التبادل التجاري وتوسيع قاعدة العملاء للشركات المصرية. هذا يساهم في تحسين التوازن التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.

الصين مصر االطاقة الزراعة استثمار

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين ومصلحة الجمارك

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

العاهل الأردنى يزور القاهرة للقاء الرئيس السيسى

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى يناير المقبل لكن بشرط

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم