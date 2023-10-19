الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغرف التجارية تكشف أماكن بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

علاء عز
علاء عز

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على أماكن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية وتشمل جميع السلاسل التجارية والمنافذ الحكومية. 

وتشمل السلع الأساسية التي تم خفض أسعارها (الزيت الخليط، المكرونة، الفول، العدس، اللبن، الجبنة البيضاء والسكر) وتصل نسبة الخصم في بعضها إلى 25%.

وأوضح أنه بخصوص المحافظات التي لا توجد بها سلاسل مثل مرسى مطروح والأقصر، فتوزَّع هذه السلع عبر منافذ وزارة التموين ومنافذ أمان، وتتم تغطية كافة المحال تدريجياً، ويتم توزيع هذه السلع من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها في جميع أنحاء مصر، مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

وجاءت نسب الخصم في بعض السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية 25% في كافة ربوع مصر.
وتنشر “الدستور” في التقرير التالي أماكن بيع السلع المخفضة في القاهرة
- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبرى.

- الهايبرات المختلفة.

أماكن بيع السلع المخفضة في الإسكندرية
- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- فتح الله ماركت.

- السرايا ماركت.

- أوكازيون.

- خير زمان.

- جملة ماركت.

جميع منافذ كارفور 

- أسواق فتح الله.

الغذائية التضخم الاسرة الوطني نسب الخصم أسعار

مواد متعلقة

محافظ دمياط تتابع ميدانيا تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

الغرف التجارية: الحكومة تدرس إضافة سلع جديدة لمبادرة خفض الأسعار

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

العاهل الأردنى يزور القاهرة للقاء الرئيس السيسى

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى يناير المقبل لكن بشرط

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم