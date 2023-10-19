الغرف التجارية تكشف أماكن بيع السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على أماكن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية وتشمل جميع السلاسل التجارية والمنافذ الحكومية.

وتشمل السلع الأساسية التي تم خفض أسعارها (الزيت الخليط، المكرونة، الفول، العدس، اللبن، الجبنة البيضاء والسكر) وتصل نسبة الخصم في بعضها إلى 25%.

وأوضح أنه بخصوص المحافظات التي لا توجد بها سلاسل مثل مرسى مطروح والأقصر، فتوزَّع هذه السلع عبر منافذ وزارة التموين ومنافذ أمان، وتتم تغطية كافة المحال تدريجياً، ويتم توزيع هذه السلع من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها في جميع أنحاء مصر، مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

وجاءت نسب الخصم في بعض السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية 25% في كافة ربوع مصر.

وتنشر “الدستور” في التقرير التالي أماكن بيع السلع المخفضة في القاهرة

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبرى.

- الهايبرات المختلفة.

أماكن بيع السلع المخفضة في الإسكندرية

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- فتح الله ماركت.

- السرايا ماركت.

- أوكازيون.

- خير زمان.

- جملة ماركت.

جميع منافذ كارفور

- أسواق فتح الله.