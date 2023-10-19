رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم كل أشكال الدعم لإسرائيل

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده ستقدم كل أشكال الدعم لإسرائيل، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

كما أكد "سوناك" أنه من الضروري أيضا إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكان أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بدأ جولة اليوم تشمل إسرائيل والمنطقة.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء إنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيبدأ جولة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل ومصر والأردن، وسط مخاوف متزايدة بشأن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وغزة.