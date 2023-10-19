الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين "صحة مستقبل وطن": المصريون سيتصدون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

دكتوره شرين مسعد
دكتوره شرين مسعد

قالت الدكتورة شرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر ومقرر لجنة الصحة بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن ما حدث أمس من مظاهرات لدعم وتأييد الشعب الفلسطيني يشعرنا بالفخر والعزه والكرامة، وأيضا يؤكد على قوة وكياسة القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قالها للعالم أجمع “نحن ندعم القضية الفلسطينيه بكل الإمكانات المتاحة”.

وأضافت شرين مسعدن أنه تجمع الآلاف أمس من مختلف مراكز محافظة المنوفية للوقوف خلف قائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه وتفويضه عن شعبه الذي يثق دوما في قراراته التي كانت خير دليل على قوة دولتنا وسط دول العالم أجمع.

وأضافت مسعد، أنها تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد على أن ما أشار إليه الرئيس في حديثه أمس، وهو رفض تهجير الفلسطينين إلى سيناء، لأن سيناء مصرية وغزة فلسطينية، وهذا ما لا يقبل أي أحد المزايدة عليه أو تغييره وتزويره.

آلاف الطلاب وعمال المصانع في مظاهره حاشدة لدعم فلسطين بالمنوفية

وانطلقت أمس مظاهرات لطلاب الكليات بمحافظة المنوفية، وعبر الطلاب عن غضبهم ودعمهم للقضية الفلسطينيه بهتافات مدويه ولحقهم عمال المصانع ووفود من كل المراكز لدعم قرارات والوقوف وراء القياده الحكيمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وارتفعت أعلام مصر وفلسطين للأعلى وبدأ الجميع بالهتاف، “فلسطين عربية وسيناء مصرية، فوضناك ياسيسي فوضناك خد قراراتك واحنا وراك، لا للتهجير”. 

وكان قد خرج أمس ألاف المواطنين من مختلف مراكز محافظة المنوفية، لدعم القضية الفلسطينيه وذلك بميدان الاستاد بمركز شبين الكوم منذ الساعه الرابعه مساء حتى وقت متأخر، وهتفوا لدعم القضية الفلسطينية ودعم قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قراراته. 

آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
آلاف الطلاب وعمال المصانع
محافظة المنوفية حزب مستقبل وطن لا للتهجير هتافات أهالي المنوفية مظاهرات بالمنوفية لدعم الشعب الفلسطيني طلاب الجامعات

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