الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب "هندسة المنوفية" يتظاهرون رفضًا للعدوان الإسرائيلى على غزة

لافتات المظاهرات
لافتات المظاهرات

خرج طلاب كلية الهندسة بجامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، في مظاهرة رفضًا لـ أحداث غزة، وعمليات وقصف الاحتلال الإسرائيلي، الذي يطال المدنيين في القطاع، وتأييد قرارات القيادات السياسية، برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ورفع الطلاب لافتات مكتوب عليها "فلسطين حرة".

وكان قدوجه دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهودها المكثفة والأطراف الإقليمية من أجل وقف هذا العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال على غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من شعب غزة نتيجة ما تعرضت له في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل كانت في حالة انهيار وشلل تام في أعقاب ما حدث في 7 أكتوبر الماضي، مشددا أنه لا توجد اتفاقية سلام ستبرم بين فلسطين وقوات الاحتلال إلا بعد استعادة الأراضي التي احتلتها في 1967.
وأضاف أنه لا توجد إحصائية دقيقة حتى الوقت الراهن، جراء القصف الغاشم على المستشفى المعمداني بغزة، فهناك إحصائية مبدئية تكشف عن أن أعداد الشهداء قد يتراوح من 500 إلى 800 شهيد.

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