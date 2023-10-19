الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

يقف الشعب المصري والرئيس معا يدا واحده الآن لإعلان الرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين من ارضهم،، ورفض حصار وقتل اهل غزه لدفعهم إلي خارج غزة، وهكذا جاء إعلان كلمه "لا" منذ أمس الأول واضحة ومحددة في مظاهرات شعبية خرجت با للآلاف في مختلف شوارع وميادين المحافظات المصرية في اصطفاف شعبي واضح لدعم الموقف الرسمي لمصر في رفض التهجير القسري لأهل فلسطين علي حساب مصر.

وهكذا نجد في مصر حاليا ان الشعب المصري والرئيس السيسي يقفان معا للتأكيد علي ان حدود مصر خط احمر وكذلك أعلن تأييده لموقف مصر اعضاء مجس النواب ومجلس الشوري.

ومن ناحية أخري فان اسرائيل تستمر في تصعيد العمليات العسكرية والاعتداءات الوحشية والمجزرة الانتقامية على أهل غزة ضاربه عرض الحائط بكافه القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية مما ينذر بأخطار جسيمة ومواجهات قادمه علي العالم كله وليس علي منطقتنا فقط، وستكشف الايام المقبلة عن جهد حثيث ومستمر ومكثف ومضني تقوم به مصر لحقن الدماء وتهدئه الاقتتال والحفاظ علي امنها القومي وتتجلي في ظل هذا الاقتتال المشتعل وقفة شجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية سيادة مصر علي أرضها واستقلال قراراها والانصياع للإرادة الشعبية لحماية حدود مصر التي هي خط أحمر لكل مصري وطني ومصرية وطنية مخلصين لها.

وفي تقديري وحسب ما نري فانه لا يوجد بيت في مصر حاليا الا ويشعر بان وطنه مقدس غير مسموحا المساس به او بسيادته علي ارضه وبان الموقف التاريخي الذي اعلنه الرئيس بانه لا مساس بالأمن القومي لمصر هو موقف يعكس رأي كل الشعب المصري وكل البيوت المصرية المحبة للوطن والرافضة للمساس بشبر من اراضيه، فالأرض المصرية هي بمثابه العرض للمصريين وهي الامان والتاريخ والمستقبل والعزة والكرامة والاعتزاز والامن.

ولهذا خرج الشعب المصري في مظاهرات بالآلاف لدعم الموقف المصري والحفاظ علي الامن القومي المصري مع المطالبة بحقوق الفلسطينيين علي أرضهم.

وهكذا أعلن الشعب المصري علي الملأ اصطفافه خلف رئيسه وقائده وعلا صوت الشعب المصري واصبح مسموعا للعالم برفض التهجير علي حساب سيناء، ونسي الناس الازمه الاقتصادية وارتفاع الاسعار والشكاوي من الغلاء من اجل دعم موقف مصر الرسمي من الاقتتال المشتعل علي ارض فلسطين.

وفي نفس الوقت فان مصر تدافع عن سياستها الواضحة بإرساء مبدأ السلام في المنطقة وتقوم حاليا علي المستوي الرسمي ومنذ تصعيد العمليات العسكرية باتصالات مكثفه مع قاده العالم وتضطلع بدور محوري في محاوله تهدئه الاقتتال الدائر علي ارض غزة.

وفي تقديري فان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي قد اعلنه صراحه بوضوح خلال لقائه مع مستشار المانيا أو لاف شولتس صباح الاربعاء قد اكد للعالم ان مصر قد كشفت خطة اسرائيل المستحيلة في حل القضية الفلسطينية علي حساب جزء من أرض سيناء ودعاهم لتسكين الفلسطينيين في ارض صحراء النقب.

وجاء ايضا واضحا تأكيده الواضح في المؤتمر الصحفي المشترك بينهما من مشاعر الاسي والالم التي يشعر بها بسبب ضرب المستشفى الاهلي المعمداني وقدم خالص تعازيه في ضحايا القصف الوحشي للمستشفي، وحذر ايضا من ان استمرار العمليات العسكرية سيكون لها تداعيات امنيه وانسانيه يمكن ان تخرج عن السيطرة بل تنذر بخطورة توسيع رقعه الصراع في حاله عدم تضافر جهود كافه الاطراف الدولية والإقليمية للتصعيد الحالي،،واتفقا علي ضرورة العودة لمسار التهدئة، واكد الرئيس رفض مصر لتصفيه القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية وأية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا أو أن يأتي علي حساب دول المنطقة.

وفي تقديري أن ما نشهده من تصعيد مستمر يتزايد كل لحظه وما نراه على الشاشات من دماء تسيل واطفال يقتلون ونساء يتشردن ويتم ضربهن ومباني تتهدم علي رؤوس سكانها وجثث تنتشل من تحت الانقاض وجثث تختفي بفعل تفجير البيوت،، هو مجذره علنيه يرتكبها نتنياهو اليميني المتطرف وعصابته بدعم امريكي كامل وتسليح بأسلحة حديثه وتضليل اعلامي لا يتواني عن قلب الحقائق،ونشر اكاذيب تخدم مخطط اسرائيل،،ثم حدث الكابوس الاكبر بتفجير المستشفى المعمداني وموت عدد كبير من الجرحي في محرقه تقشعر لها الأبدان.

ورغم التضليل الاعلامي بان ضرب المستشفي ليس بيد اسرائيل،، الا ان المظاهرات الشعبية اندلعت في مختلف انحاء العالم وبينما كان الرئيس. الامريكي جو بايدن في اسرائيل في مؤتمر صحفي يعلن تأييده الكامل لسياسه نتنياهو الوحشية،اندلعت المظاهرات الرافضة لقتل الفلسطينيين امام البيت الابيض،، كما اندلعت المظاهرات الرافضة للقمع الاسرائيلي ضد اهل فلسطين مطالبين القادة الاسرائيليين بإيقاف المجذرة في مختلف المدن الكبري في العالم كما ارتفعت الاصوات المتظاهرة في الشوارع في مختلف العواصم تصيح عاليا مرددة:

- "فلسطين.. فلسطين"؛ الا ان الاعلام الغربي لا يظهرها لأنها تندد بإسرائيل ولأنها تحمل الاعلام الفلسطينية، وهكذا انتفض الراي العام العالمي واندلعت المظاهرات الشعبية لصالح فلسطين وضد اسرائيل وممارساتها الوحشية في المدن الكبري في مختلف انحاء العالم في مدينه ليفربول وفي شوارع لندن وبريستول ببريطانيا وفي مدريد بإسبانيا وفي شيكاجو وفي لوس انجلوس بأمريكا وفي امستردام بهولندا وفي أدنبرة باسكوتلاندا وفي دبلن بأيرلندا، وفي باريس بفرنسا وفي وفي دمشق بسوريا، وفي سيدني بأستراليا وفي ميلانو بايطاليا وفي تونس وفي العراق.

وفي مصر اندلعت المظاهرات الحاشدة الغاضبة ضد اسرائيل في الشوارع الرئيسية بمختلف محافظات مصر معلنه تأييدها لموقف الرئيس السيسي وعدم تصفيه القضية الفلسطينية ومطالبة بحق الشعب الفلسطينيين في الحياة علي أرضه.

وما زال نتنياهو يضرب بعرض الحائط بكل الاعراف الدولية بكل القوانين التي وضعتها الأمم المتحدة بينما تقف منظمه الأمم المتحدة عاجزة عن إصدار قرار بمنع والاعتداءات والجرائم البربرية لإسرائيل والتي تتم تحت سمع وبصر العالم وتحت سمع وبصر قادة الدول،، ويؤكد الرئيس الأمريكي بايدن أن قضية إسرائيل هي قضية أمريكا ويرفض الرئيس السيسي الذهاب للقاء القمه الرباعي مع بايدن بعد ضرب المستشفي الفلسطيني ورفض مصر لضرب المدنيين والجرحى والتجويع والتنكيل بالشعب الفلسطينين.

وبالتالي ويأتي مصر التهجير إيمانا منها بأن تمسك أهل فلسطين بارضهم هو سبيل الذي سيمكنهم من الاحتفاظ بإمكانية اعلان دوله في ارضهم،، وتنظم مصر قوافل انسانيه ضخمه من الامدادات والأغذية عند معبر رفح تصل الي اكثر من الفين طن من جميع الجهات في مصر ففيهم قوافل من رجال الأعمال والشركات والتحالف الوطني والاحزاب وهكذا يقف المصريون وقفه داعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة علي أرضه.

وفي رايي ومما شاهدته فان الشعب المصري قد اصطف كحائط صد للدفاع عن ارض الوطن ايمانا منهم بأن الرئيس السيسي يلبي إرادة المصريين في دعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات الدولية وإيمانا منهم بأن مصر تملك مفتاح كثير من الحلول وإيمانا منهم بأن الرئيس السيسي هو الزعيم القادر على الحفاظ على الأرض المصرية وامن وسلامه مصر.

وفي تقديري ان القضية الفلسطينية ما تزال في قلوبنا جميعًا كبارا وشبابا والدليل على ذلك هذا الغضب العارم في البيوت المصرية وبين كل الفئات وعلي كافه وسائل التواصل الاجتماعي وبداخل كل المؤسسات والشركات والاحزاب المصرية فالجميع ينددون بجرائم إسرائيل المتواصلة وعملياتها العسكرية الانتقامية الرامية للقضاء علي الشعب الفلسطيني والخلاص منه وطرده من ارضه منذ طوفان الأقصى الذي شنته حماس في ٧ اكتوبر الماضي ثم اعلان نتنياهو حاله الحرب والدخول في عمليات عسكريه شرسة ضد المدنيين الابرياء في محاوله لتصفيه القضية الفلسطينية.

وفي تقديري ان انتفاضه الشعوب في مظاهرات حاشدة في الشوارع في المدن الكبري بمختلف انحاء واعلان تضامنها مع حقوق الشعب الفلسطيني ورفض الممارسات الإسرائيلية قد يؤدي الي ضغوط علي بايدن والمسئولين في امريكا والاتحاد الاوروبي مما قد يدعوهم الي ممارسه الضغط علي اسرائيل للتهدئة،ووقف العمليات العسكرية.

وفي تقديري ان انظار العالم تترقب الآن ما قد تسفر عنه غدا القمة الدولية في القاهرة والتي دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاوله ايجاد حلول للحرب المروعة ضد الشعب الفلسطيني وفتح آفاق جديده بديلا للحرب ،،.وهناك آمال كبيره معقوده علي نجاح مبادرة السيسي للتهدئة في تحقيق هدنه ترحم اهل فلسطين من جرائم اسرائيل ومخططها المستحيل في تصفيه القضية الفلسطينية علي حساب مصر والاردن وتوقف الجرائم الوحشية التي ترتكب ضد ٢،٢٠٠ مليون فلسطيني معظمهم واطفال ومسنين.

كما نأمل في اتساع رقعه الغضب العالمي ضد اسرائيل وبروز دور لروسيا والصين، مما يفتح طريقا للحلول للكارثة الإنسانية التي تواجه الشعب الفلسطينيين.

ويبقي اننا في مصر سيظل موقفنا رئيسا وشعبا هو انه لا حل للقضية الفلسطينية الا بإعلان وجود دولتين: دوله فلسطينية ودوله إسرائيلية، ورفض تهجير اهل غزه ورفض تصفيه القضية الفلسطينية ورفض قتل المدنيين الابرياء وقهرهم، وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة علي أسس عادلة وراسخة.