الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر الإفريقي وتشكيل الأهلى

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موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر الإفريقي والذي يواجه فيها نادي سيمبا التنزاني من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك مع استعدادات فريق المارد الأحمر للمباراة حيث يخوض المران الأول اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023 وذلك لحرصه على إحراز اللقب.

موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر الإفريقي

وتستعرض “الدستور" في هذا التقرير موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر الإفريقي، وتاريخ المواجهات الكروية، وتشكيل الأهلى في مباراة سيمبا التنزاني.

وتقام المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي سيمبا التنزاني في إطار منافسات دور الربع النهائي من بطولة السوبر الأفريقي يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري 2023 في دار السلام، وذلك حيث تعد آخر مباراة جمعتهما في ختام المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا عام 2021 حيث فاز نادي الأهلى بهدف نظيف.

فيما تقام مباراة العودة بين نادي الأهلى ونظيره سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 في القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في منافسات دور الربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023. 

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 تاريخ المواجهات الكروية

يعرض موقع “الدستور” تاريخ المواجهات الكروية بين فريق الأهلى المصري وسيمبا التنزاني حيث التقى الفريقين 4 مرات سابقة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا نجح نادي الأهلى في تحقيق الفوز في مباراتين وتمكن من تسجيل 6 أهداف فيما فاز سيمبا التنزاني في مباراتين ونجح في إحراز هدفين فقط في مرمي الأهلي.

يتضمن طاقم التحكيم في الأهلى وسيمبا التنزاني في منافسات دور الربع النهائي من بطولة السوبر الإفريقي من الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه كلا من دمبينيانا أندراتافيليو من مدغشقر وجوناثان كوفي من توجو والحكم الرابع عيسي سي من السنغال.

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تشكيل الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني 

يضم التشكيل النهائي لفريق المارد الأحمر في مباراة سيمبا التنزاني منافسات دور الربع النهائي من بطولة السوبر الإفريقي مما يلي:-

  • حراسة المرمى: اللاعب محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد عبد المنعم - اللاعب ياسر إبراهيم - محمد هاني - اللاعب على معلول.
  • خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - اللاعب إمام عاشور.
  • خط الهجوم: بيرسي تاو- اللاعب محمود كهربا -  حسين الشحات.
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