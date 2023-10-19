العمل: تفتيش على مصنع بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون

أعلنت وزارة العمل، عن أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت حملة توعية للتفتيش على احد المصانع بعرب العوامر، الذى يعمل فيه 385 عاملا، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل آليات العمل للأجهزة التابعة للمديريات من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ذات الكثافة العمالية، والتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

مديرية العمل بأسيوط

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقرير للوزارة، أنه قام بالمرور على العاملين بالمصنع، لتوعيتهم وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، وأهيمة توفير بيئة عمل آمنة من خلال العاملين، ورافقه خلال الحملة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتش السلامة بالمنطقه، كما جرى خلال الزيارة التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقرير الحماية المدنية وأدوات السلامة التي يستخدمها العمال كما جرى التفتيش على استيفاء نسبة 5% من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى أقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، للاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال إدارة شئون المراة ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بمقر مركز التدريب المهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقًا، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهنى التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المرأة وضرورة تمكينها اقتصاديًا ورعايتها وحمايتها داخل مواقع الإنتاج المختلفة، وكذلك التوعية بحقوقها التى كفلتها لها القوانين حفاظًا والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للاهتمام بصحتها كعنصر أساسى فى عمليات التنمية.