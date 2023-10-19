توعية الفتيات بشأن تنظيم الأسرة بمركز تدريب مهني بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة للتوعية حول الصحة الإنجابية للمرأة ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال إدارة شئون المراة ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بمقر مركز التدريب المهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقًا، بحضور عدد من المتدربات داخل المركز على المهن التى يجرى التدريب عليها خلال الفترة الحالية، ضمن برامج التدريب المهنى التى توفرها المديرية بالمجان للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق المراة وضرورة تمكينها إقتصاديًا ورعايتها وحمايتها داخل مواقع الانتاج المختلفة، وكذلك التوعية بحقوقها التى كفلتها لها القوانين حفاظًا والمبادرات الرئاسية التى أطلقت للإهتمام بصحتها كعنصر اساسى فى عمليات التنمية.

مديرية العمل بالقاهرة

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريرٍ للوزار، ان الندوة تناولت موضوعات عديدة تدور حول صحة المراة وتنظيم الاسرة، وماهي وسائل تنظيم الاسرة، واهمية الرضاعة الطبيعية للمرأة والطفل، والتربية الايجابية للابناء، وتوفير المشورة اللازمة للرجال لتنظيم الاسرة أسوة بالنساء، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر واستراتيجيتها 2030، كما شارك فى فعاليات الندوة سهام ابراهيم مديرة شئون المرأة بالمديرية، وعلياء مصطفي مدير مركز التدريب المهني، والدكتورة نجلاء فوزي مدير الثقافه الصحية، وثناء عبد الفتاح مسؤل اعلام.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنيا، المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين المتقدمين للحصول على البرامج التدريبية المجانية المقدمة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، على مهن صيانة المحمول، والحاسب الآلي، والتفصيل والخياطة، والمشغولات اليدوية والتطريز، وذلك بديوان عام المديرية، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية حول إتفاقية حقوق الطفل 1989 بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحضور 33 متدرب ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، والإدارة العامة لشؤون المرأة، يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى تكثيف التوعية والتثقيف باحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له للتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى.