تعاون بين مديرة العمل بالإسماعيلية والمحافظة بشأن التدريب المهني وإعلاء قيمة "العمل الحر"

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية استضافت مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة كريمة ناصر، لبحث عدد من المقترحات المشتركة بشأن صياغة مذكرة تفاهم بين المديرية والمحافظة، للتنسيق بين مركز التدريب التابع للمحافظة، ومراكز التدريب المهني التابع للمديرية، ودعوة الجهات المعنية لنشر فكر التدريب المهنى وإعلاء قيمة العمل الحر، وتوفير وحدة للتدريب المهنى متنقلة فى ضواحى الإسماعيلية لتدريب الشباب، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل والتعاون مع الجهات المعنية والتنسيق معها بشأن توفير مزيد من البرامج التدريبية لفئات المجتمع المختلفة فى إطار المبادرات التى تطلقها الوزارة بالمجان فى هذا الشأن.

مديرية العمل بالإسماعيلية

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة: شارك فى اللقاء أميرة ابراهيم محمد مدير التنظيم والإدارة، ومروة محمد انس مدير وحدة المساواة وشؤون المرأة والطفل، وسامية عبدالسلام محمد مديرعمل الاحياء، وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المقترحات من بينها التواصل مع الرائدات الريفية للتفاعل مع الوحدة المتنقلة لتوصيل المتدربين إليها وتعريفهم بالبرامج المقدمة بداخلها، وبحث إمكانية عمل ملتقى لتوظيف الشباب بالتعاون بين المديرية والوحدة، وتوفير التدريب فى 6 مراكز تدريب خاصة وحكومية لتدريب الشباب على مزيد من المهن المطلوبة فى سوق العمل، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك لتقديم قروض ميسرة للشباب تساعدهم فى بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنيا، المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين المتقدمين للحصول على البرامج التدريبية المجانية المقدمة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، على مهن صيانة المحمول، والحاسب الآلي، والتفصيل والخياطة، والمشغولات اليدوية والتطريز، وذلك بديوان عام المديرية، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية حول إتفاقية حقوق الطفل 1989 بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحضور 33 متدرب ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، والإدارة العامة لشؤون المرأة، يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى تكثيف التوعية والتثقيف باحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له للتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى.