القسم الثاني "ب".. النصر يستضيف الشمس والمستقبل يواجه المريخ البورسعيدي

تقام في الرابعة عصرًا اليوم أربع مباريات في الأسبوع الثاني للمجموعة الثانية "1" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي العبور مع مركز شباب العريش والنصر مع الشمس والمسقبل سبورت مع المريخ البورسعيدي ونجمة سيناء مع منتخب السويس، بينما يحصل فريق جنوب سيناء على راحة بحكم الجدول.

فريق منتخب السويس بقيادة ميمي فريد يحل ضيفًا على نجمة سيناء ويتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه الكبير على المستقبل سبورت 5-2 في الأسبوع الأول، بينما يخوض نجمة سيناء مباراتها الأولى بعد أن حصلت على راحة في الأسبوع الأول، ويسعى منتخب السويس للحصول على النقاط الثلاث والبقاء على قمة المجموعة.

ويلتقي فريق العبور بقيادة عطية السيد مع فريق مركز شباب العريش، ويملك العبور ثلاث نقاط بعد فوزه في الأسبوع الأول على الشمس 2-1، بينما خسر مركز شباب العريش مباراته الأولى في ملعبه أمام جنوب سيناء بنفس النتيجة، وفي حالة فوز العبور سيصل رصيده إلى ست نقاط ويبقى في الصدارة.

العبور فاز في مباراته الأولى على الشمس

مباراة النصر والشمس

يستضيف النصر بقيادة أشرف توفيق فريق الشمس بقيادة طه شحاتة، ويملك النصر نقطة واحدة من تعادله خارج أرضه مع المريخ 1-1، بينما خسر الشمس مباراته الأولى أمام العبور 1-2، ويبحث كل فريق عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة. وحرص أشرف توفيق، المدير الفني للنصر، على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة المريخ من أجل تحقيق الفوز، وهو ما فعله أيضًا طه شحاتة، المدير الفني للشمس.

ويحل المريخ البورسعيدي بقيادة محمد ياسين ضيفًا على المستقبل سبورت في مباراة البحث عن الانتصار الأول، بعدما تعادل المريخ في مباراته الأولى مع النصر بهدف أكا منهما، ونال المستقبل سبورت هزيمة كبيرة أمام منتخب السويس بخمسة أهداف مقابل هدفين.