الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنفيذ 5328 وحدة سكنية "سكن مصر" وسكن لكل المصريين" بالقاهرة الجديدة

خلال الجولة
خلال الجولة

أجرى المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مرورا على مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالتجمع الثالث، لمتابعة سير العمل بالمشروع، حيث يتم تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5328 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (90م2:120 م2) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة، ضمن خٌطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين، حيث تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

كما تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة، كما تابع أعمال الطرق بحى جاردينيا بالتجمع الثالث.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى رقم 11 وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس إلى محطة رقم 12، ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة، وذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس.

تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بقطع أراضي بيت الوطن

كما تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بقطع أراضي بيت الوطن (امتداد النرجس) لنقل مياه الصرف الصحى بالمنطقة إلى محطة جنوب المستثمرين وكذا محطة 4 ومحطة 2 بمشروع بيت الوطن.

واستمرت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة رفع داخل محطة المعالجة (انتك) بخط الطرد الخاص بها حتى محطة رفع الصرف الصحى المقاولون العرب، ويشمل المشروع محطة رفع بطاقة 450 لتر/ثانية وخط طرد قطر 600مم وبطول 1200 متر، وذلك لزيادة قدرة المحطة على استيعاب كميات مياه الصرف الصحى الواردة لها من التجمع الثالث واستيعاب كميات المياه الزائدة عن طاقة المحطة.

كما تفقد "الغيطي" أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة (رفع كفاءة محور "24" الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن) وكذا أعمال الطرق الداخلية بأحياء بيت الوطن الرابطة على الدائري الأوسطي.

المهندس عبدالرءوف الغيطى جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين مشروع سكن مصر

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