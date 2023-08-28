الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس " جهاز القاهرة الجديدة " يلتقي ممثلي سكان المدينة..ويتفقد الأحياء السكنية والطرق والمرافق

الاجتماع
الاجتماع

 

عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعا موسعًا مع ممثلي سكان (جنوب الأكاديمية " التجمع الخامس " –– البنفسج “التجمع الأول " – إسكان النقابات - القطامية " التجمع الثالث " – النرجس " التجمع الخامس “) لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان، عضو مجلس النواب عن مدينة القاهرة الجديدة.

 

"رئيس الجهاز" المرحلة القادمة ستشهد تطويراً في جميع قطاعات 

 

 وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن المناقشات شملت أعمال (النظافة – صيانة الطرق- المياه)، حيث أكد رئيس الجهاز أن المرحلة القادمة ستشهد تطويراً في جميع قطاعات العمل داخل المدينة بجانب التواصل الدائم مع السكان وتكثيف الأعمال على مدار اليوم للقضاء على كل الظواهر العشوائية بالمدينة، وإعادة المظهر الحضاري والجمالي، فضلاً عن تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات .

 

وأشار الدكتور محمد سليمان، إلى أن تطوير ورقي مدينة القاهرة الجديدة، يتم بالتواصل الجاد والمستمر بين السكان والجهاز الإداري للمدينة بقيادة المهندس عبدالرءوف الغيطي، الذي يحرص على السعي بكل جهد لتذليل كافة المعوقات ومحاربة العشوائية في المدينة، وذلك من خلال لقاءاته الدورية بالسكان في كل التجمعات واتحادات الشاغلين وممثليهم، للوقوف على المشكلات التي تؤرقهم.

 

المهندس عبدالرءوف الغيطى يتفقد حي الياسمين وحي الشباب بالتجمع الأول

وفي ذات السياق، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، حي الياسمين وحي الشباب بالتجمع الأول، يرافقه المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول، للوقوف على مستوى المجاورات فيما يتعلق بأعمال ( النظافة – الزراعة – الطرق -)، حيث تم التنبيه على  المسئولين بضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة وتكثيف النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات والفيلات، مع متابعة أى مخالفات بالأحياء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

 

وفي سياق متصل، قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، بمتابعة أعمال الطرق بامتداد التسعين الجنوبي وكذا محور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي مرورًا بمحور محمد بن زايد بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، لمتابعة نسب الإنجاز وسير العمل بالطريق، وأيضاً تفقد الأعمال الجارية لفتح مدخل جديد للتجمع الأول من طريق السويس إلى محور غرب مديرية الأمن بتقاطعه مع محور يوسف السباعي .

 

واستكمل المرور على أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمحور عباس العقاد بالتجمع الأول، حيث تم التنبيه على المسئولين بضرورة تواصل العمل طوال 24 ساعة، وذلك لإنجاز الأعمال والانتهاء منها فى الوقت المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية للأعمال.

مدينة القاهرة الجديدة التجمع الثالث التجمع الاول صيانة الطرق حي الياسمين وحي الشباب بالتجمع الأول

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