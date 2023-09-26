جهاز "القاهرة الجديدة" يكرم الموظف المثالي عن أغسطس وسبتمبر

كرم المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيسجهاز مدينة القاهرة الجديدة، الموظف المثالي بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن شهري أغسطس وسبتمبر2023، انطلاقا من حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، وحرصا على مواكبة سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأوضح الغيطي، أنه تم تكريم كل من المهندس أحمد إبراهيم الدكروري، بإدارة مركز المعلومات، والمهندس أحمد محمد أبو جبل، بإدارة التراخيص، إبراهيم رمضان ابراهيم، بإدارة العقارية عن شهر أغسطس 2023، كما تم تكريم كل من محمد فرج على، بإدارة العقود والعطاءات، وحسن محمد حسن بإدارة العقارية، وهدير محمد جابر، بخدمة المواطنين عن شهر سبتمبر 2023.

وأكد رئيس جهاز المدينة أن الإدارة الحديثة تنطلق دائما من اهتمامها بالعنصر البشري، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.

تكريم لـ٩ من الموظفين بجهاز مدينة القاهرة

وفي ذات السياق، أقام جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حفل تكريم لـ٩ من الموظفين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لبلوغهم سن التقاعد، وذلك بقاعة اجتماعات جهاز المدينة، وبحضور المهندس عبد الرءوف الغيطى، ومسئولي الجهاز.

وأوضح الغيطي أن التكريم شمل المهندسة زينب أحمد حسين أحمد، نائب رئيس الجهاز السابق للتراخيص والمشروعات، والمهندس عادل أحمد بهجت عبد الكريم، مدير إدارة الطرق بالامتداد، والمهندس محمود نعيم عبد الواحد، مدير إدارة الخدمات بالتنمية، وسيد طه محمد، بإدارة رخص التشغيل، وطارق محمد المصري، بإدارة المشروعات، وعبدالرسول خليل، بإدارة خدمة المواطنين، وسمير بكر خليل، بإدارة الحركة، والسيد، مصطفى زكى عطية، بإدارة الحركة، وعادل فاروق سعودى، بخدمة المواطنين.

وبدأ الحفل بترحيب من المهندس عبد الرءوف الغيطي، بالحضور وتقديم الشكر للزملاء على المجهود المبذول فى العمل طوال فترة خدمتهم بالمدينة.