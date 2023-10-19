إبراهيم فرغلي: أرض مصر خط أحمر أمام أية خطط تضعها إسرائيل

قال الروائي إبراهيم فرغلي، إن أرض مصر خط أحمر أمام أية خطط يضعها الكيان الإسرائيلي لعرقلة مسار السلام، وثمن في تصريح خاص لـ "الدستور" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول مستجدات الوضع في غزة.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية شديد الوضوح

وحول الموقف المصري والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدء الأزمة في غزة بين حماس والكيان الإسرائيلي، أوضح إبراهيم فرغلي أن الموقف المصري من بداية الأزمة بدا شديد الوضوح، شديد التوازن، ويتحلى بالموضوعية والصرامة.

مصر من أهم الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

وشدد صاحب روايات "قارئة القطار، أبناء الجبلاوي، معبد أنامل الحرير وابتسامات القديسين"، على أن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال المؤتمر الصحفي جاءت لتؤكد هذه النظرة بشكل شديد الوضوح، كما سبق أيضا مع اللقاء بوزير الخارجية الأمريكية.

ولفت "فرغلي" إلى أن مصر من أهم الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وتعتبر القضية مسألة أساسية في الامن القومي المصري والعربي، ومصر تبذل كافة الجهود منذ توقيع اتفاقية السلام للتأكيد على تحقيق الشروط المتفق عليها لتحقيق هذا السلام.

سيناء ليست طرفا في قضية فلسطين

وشدد على أن أرض مصر خط أحمر أمام أية خطط يضعها الكيان الإسرائيلي لعرقلة مسار السلام، وأن سيناء ليست طرفا في قضية فلسطين، وقد القى السيد الرئيس الكرة في ملعب الإسرائيليين حين قدم اقتراح النقل إلى صحراء النقب، تأكيدا على أن الصراع وأطرافه وحلوله تقع جميعا داخل حدود أرض فلسطين التاريخية.

وأشار إلى أن مصر على استعداد للتصعيد إذا اقتضى الأمر وخالفت إسرائيل أي من بنود اتفاقية السلام ، والتي جاهدت مصر على مدى كل تلك السنوات للحفاظ عليها رغم الرفض الشعبي المستمر لها، مؤككدا على أن موقف مصر مشرف في هذا الأزمة من بدايتها.