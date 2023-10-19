الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إبراهيم فرغلي: أرض مصر خط أحمر أمام أية خطط تضعها إسرائيل

إبراهيم فرغلي
إبراهيم فرغلي

قال الروائي إبراهيم فرغلي، إن أرض مصر خط أحمر أمام أية خطط يضعها الكيان الإسرائيلي لعرقلة مسار السلام، وثمن في تصريح خاص لـ "الدستور" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حول مستجدات الوضع في غزة.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية شديد الوضوح

وحول الموقف المصري والذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدء الأزمة في غزة بين حماس والكيان الإسرائيلي، أوضح إبراهيم فرغلي أن الموقف المصري من بداية الأزمة بدا شديد الوضوح، شديد التوازن، ويتحلى بالموضوعية والصرامة. 

مصر من أهم الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

وشدد صاحب روايات "قارئة القطار، أبناء الجبلاوي، معبد أنامل الحرير وابتسامات القديسين"، على أن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال المؤتمر الصحفي جاءت لتؤكد هذه النظرة بشكل شديد الوضوح، كما سبق أيضا مع اللقاء بوزير الخارجية الأمريكية.

ولفت "فرغلي" إلى أن مصر من أهم الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وتعتبر القضية مسألة أساسية في الامن القومي المصري والعربي، ومصر تبذل كافة الجهود منذ توقيع اتفاقية السلام للتأكيد على تحقيق الشروط المتفق عليها لتحقيق هذا السلام. 

سيناء ليست طرفا في قضية فلسطين

وشدد على أن أرض مصر خط أحمر أمام أية خطط يضعها الكيان الإسرائيلي لعرقلة مسار السلام، وأن سيناء ليست طرفا في قضية فلسطين، وقد القى السيد الرئيس الكرة في ملعب الإسرائيليين حين قدم اقتراح النقل إلى صحراء النقب، تأكيدا على أن الصراع وأطرافه وحلوله تقع جميعا داخل حدود أرض فلسطين التاريخية. 

وأشار إلى أن مصر على استعداد للتصعيد إذا اقتضى الأمر وخالفت إسرائيل أي من بنود اتفاقية السلام ، والتي جاهدت مصر على مدى كل تلك السنوات للحفاظ عليها رغم الرفض الشعبي المستمر لها، مؤككدا على أن موقف مصر مشرف في هذا الأزمة من بدايتها.

الكيان الاسرائيلي إبراهيم فرغلي القضية الفلسطينية أرض مصر خط أحمر رواية قارئة القطار مسار السلام

مواد متعلقة

ميجيل آنخل أستورياس.. زار فلسطين وبحيرة طبرية وخلدها شعرا

منال رضوان: السيسى أمن حدودنا دون التفريط فى الثوابت التاريخية

أحمد الصغير: السيسى غير المشهد المصرى بصورة أذهلت المراقبين

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الغاز الإسرائيلى فى مهب العاصفة.. العدوان على غزة يضعها فى مأزق

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

موعد تغيير الساعة في مصر.. وأبرز الفوائد الاقتصادية لتطبيق التوقيت الشتوي

أسعار الأرز اليوم 19-10-2023 في السوق المحلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معا لرفض تهجير الفلسطينيين من ارضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم