الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: دخول المساعدات بشكل جزئى لغزة غدًا والباقى خلال أيام

مصطفى زمزم عضو التحالف
مصطفى زمزم عضو التحالف الوطنى

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كافة المواد الطبية والإغاثية والخيام اللازمة، للأشقاء في غزة منذ اللحظة الأولى في إعلان الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هناك تحركات واسعة من كل مؤسسات التحالف الوطني لتنفيذ حملة كبيرة للتبرع بالدم في كل المحافظات.

وأكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه من المتوقع دخول المساعدات بشكل جزئي غدا، والبقية تدخل على مدار الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هناك 106 قرافل بانتظار الدخول مطمئنا بأن المواد الإغاثية لا تتلف باستمرار المدة.

وتابع: “تم تجميع 3000 طن مواد غذائية ودوائية وكذلك بطاطين وملابس وأغطية وأدوية ومستلزمات طبية.. ونحن الآن صامدون أمام معبر رفح مذ 3 أيام، إذ قرر أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدم التحرك من أمام المعبر إلا بدخول تلك المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين".

التحالف الوطني غزة قطاع غزة فلسطين المساعدات الطبية

مواد متعلقة

التحالف الوطنى للعمل الأهلى: ننتظر السماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة فى أسرع وقت

الأكثر قراءة

حاصرها فى البروفة.. كواليس تحرّش ترزى حريمى بزبونة فى التجمع الأول

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

رسالة مجهول تكشف المستور.. سيدة تطلب الخلع: متزوج عرفيًا من بنت خالته

مصر والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مبادلة الديون

ميكالى يصدم الجبلاية ويرفض قيادة منتخب الشباب مستقبلًا

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة