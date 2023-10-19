التحالف الوطنى للعمل الأهلى: دخول المساعدات بشكل جزئى لغزة غدًا والباقى خلال أيام

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كافة المواد الطبية والإغاثية والخيام اللازمة، للأشقاء في غزة منذ اللحظة الأولى في إعلان الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أنه بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هناك تحركات واسعة من كل مؤسسات التحالف الوطني لتنفيذ حملة كبيرة للتبرع بالدم في كل المحافظات.

وأكد مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه من المتوقع دخول المساعدات بشكل جزئي غدا، والبقية تدخل على مدار الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هناك 106 قرافل بانتظار الدخول مطمئنا بأن المواد الإغاثية لا تتلف باستمرار المدة.

وتابع: “تم تجميع 3000 طن مواد غذائية ودوائية وكذلك بطاطين وملابس وأغطية وأدوية ومستلزمات طبية.. ونحن الآن صامدون أمام معبر رفح مذ 3 أيام، إذ قرر أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدم التحرك من أمام المعبر إلا بدخول تلك المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين".