الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف منزلًا بخان يونس لليوم الثانى على التوالى

الاحتلال يستهدف منزلا
الاحتلال يستهدف منزلا بخان يونس

أفادت منى عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، بتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق الزيتون وبيت لاهيا ورفح.

إسرائيل تقصف المنازل دون سابق إنذار

وأضافت المراسلة أن جيش الاحتلال استهدف منزلا قرب مستشفى ناصر بخان يونس لثاني يوم على التوالي، منوهة بأن المنزل يقع بين مدرسة والمستشفى الذي يتواجد به عدد كبير من النازحين من شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن الأحزمة النارية لم تتوقف في قطاع غزة، وأصبحت إسرائيل تقصف المنازل دون سابق إنذار.

استهداف 3 أبراج سكنية بمنطقة الزهراء بغزة

وتابعت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" أن ليلة أمس لم تكن هادئة بوجود العديد من الاستهدافات المتصاعدة على أهالي قطاع غزة خلّفت أكثر من 80 شهيدا ومئات الجرحى، مشيرة إلى أنه منذ دقائق كانت هناك عملية قصف استهدفت 3 أبراج سكنية تم تدميرها كاملا بمنطقة الزهراء بغزة.

وأكدت أن منزلا في منطقة خان يونس، تحديدا خربة العدس والنصيرات، تم استهدافه وتدميره بالكامل، عدا الاستهداف المباشر والمتواصل في تل الهواء وسط مدينة غزة، الذي بدأ منذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" وحتى يوم أمس، مضيفة أن ليلة أمس عكست المجازر التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحي.

 

 

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