انتهاء فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية

انتهت فعاليات الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية (Research to Entrepreneur R2E)، والتي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال الفترة (2 أغسطس – 10 أكتوبر 2023) لتدريب الباحثين على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة، ومنتجات على أرض الواقع.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أهمية هذا البرنامج وما حققه من نجاح كبير في دورته الأولى، مشيرًا إلى تقدم 156 باحثًا من 33 جامعة ومركزًا بحثيًّا، وقد نُفذ البرنامج على مرحلتين، المرحلة الأول (R2E: Base camp) أُقيمت في أسبوعين، نُظم خلالهما 4 ورش عمل تدريبية عن المبادئ الأساسية لريادة الأعمال، وكيفية تحويل البحث إلى منتج وشركة ناشئة، بمشاركة 41 باحثًا من 16 جامعة ومركزًا بحثيًّا (القاهرة، عين شمس، الأزهر، أسوان، بنها، المنصورة، السويس، الزقازيق، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مركز بحوث وتطوير الفلزات، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، مركز بحوث الصحراء، معهد بحوث البترول المصري، الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، المركز القومي للبحوث)

وأضاف خليل أنه بنهاية المرحلة الأولى للبرنامج، تم تقييم الباحثين؛ ليصبح لديهم خلفية جيدة عن ريادة الأعمال، وعمل النموذج التجاري للدخول في المرحلة الثانية من البرنامج.





وأشار د.ضياء خليل إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج (R2E: Advanced Camp) تضمنت 8 ورش عمل تدريبية؛ للتعريف بكيفية ملائمة السوق للمنتج، والتسويق والمبيعات للشركات الناشئة، والمقابلات مع العملاء المحتملين، بالإضافة إلى جلسات توجيه وإرشاد لكل الفرق؛ لوضع المشاريع في الصورة النهائية، وبدء تفعيل الشركات الناشئة.

ومن جانبها أشارت د.غادة خضري مدير برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بالصندوق إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج تطلبت وجود (business assistant) لكل باحث؛ لتشكيل فريق عمل لكل مشروع مقدم، مؤكدة أنه تم اختيار 17 باحثًا للمشاركة بالمرحلة الثانية من 11 جامعة ومركزًا بحثيًّا (الأزهر، أسوان، بنها، المنصورة، السويس، الزقازيق، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مركز بحوث وتطوير الفلزات، مركز بحوث الصحراء، معهد بحوث البترول المصري، المركز القومي للبحوث)، موضحة أنه في ختام هذه المرحلة، تم تقييم كافة الفرق، واُختيرت أفضل المشاريع لإنشاء الشركات الناشئة، مع توجيه باقي الفرق بالعمل على تعديل نموذج العمل؛ ليتوافق مع احتياجات سوق العمل.





ومن جانبه، أشار د. ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030.

