الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل قواعد المنح الدراسية EGY-AID المقدمة من "التعليم العالي"

مبادرة EGY-AID
مبادرة EGY-AID

بدأ قطاع شئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى فرز رغبات وأوراق الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية ضمن مبادرة EGY-AID من وزارة التعليم العالى.

وقال الدكتور شريف صالح، رئيس ادارة شئون الوافدين، أن المنح المقدمة متاحة لطلاب المرحلتين الجامعية والدراسات العليا،و يتم توزيع المنح المقررة على كافة الجامعات بأنحاء الجمهورية، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات نسبة وتناسب مع الطلاب الوافدين، مشيرا إلي أنه يتم اسقاط المنحة في حال عدم استفادة الطالب منها في عام الترشيح، ولا يتم استبدالها بطالب آخر.

وأضاف رئيس ادارة شئون الوافدين، أن الطلاب الوافدون المصدق على قبولهم من قبل رئاسة الجمهورية لايحق لهم الاستفادة بالمنح الدراسية أو التقدم للإعفاء أو التخفيض من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية باستثناء طلاب منح الوكالة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

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وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية EGY-AID (تبادل ثقافي، اللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية) وذلك للمرحلتين الجامعية والدراسات العليا.

- يتم تسجيل طلاب المنح من خلال بوابة المنح طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

-سداد الطالب مبلغ 100$ عند التسجيل مقابل أعمال الفحص والتقييم للمستندات المرفوعة بمعرفة الطالب على المنصة.

- استيفاء الطالب لكافة الشروط المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية بالمرحلة الدراسية المرشح للحصول على المنحة بها.

- يحق للطالب المُتقدم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "ادرس في مصر" على نفقته الخاصة والمستكمل لجميع الإجراءات، التقدم على المسار الخاص بالمنح (EGY-AID) في ذات العام.

- لا يجوز قيد طلاب المنح قبل ورود الرد من الجهات الأمنية المعنية.

- يتم تخصص نسب من المنح المُقدمة من خلال البرامج والاتفاقيات الثقافية واللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية للترشيح على كليات الطب، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، وفقًا لما تراه اللجنة وتبعًا لأعداد الطلاب المُتقدمين للدراسة على نفقتهم الخاصة، وكذلك أعداد المُتقدمين للحصول على المنح من كل دولة على حدى.

- بالنسبة للطلاب الوافدين المرشحين على منح يتم قبولهم بالجامعات المصرية في الأقسام والشعب العادية فقط، وفي حال رغبة أحدهم في الالتحاق ببرنامج دراسي خاص بمصروفات يسدد الطالب الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة لذات البرنامج.

- يتم توزيع المنح المقررة على كافة الجامعات بأنحاء الجمهورية، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات نسبة وتناسب مع الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة.

يعفى طلاب المنح من الدول الإفريقية (الأنجلوفونية – الفرانكفونية) من رسوم الدراسة بأقسام اللغات بكليات الجامعات المصرية فيما عدا البرامج الجديدة، وذلك طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 19/8/2017.

- لا يجوز تبديل بعض أو كل أعداد المنح الجامعية المقدمة الى منح دراسات عليا أو العكس.

- لا يجوز تأجيل تنفيذ المنح التي تم الموافقة على الترشح من عام جامعي الى العام التالي إلا بعد العرض على اللجنة المختصة.

EGY-AID الطلاب الوافدون منح الوكالة القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية EGY-AID الجامعات المصرية الجامعات بأنحاء الجمهورية

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