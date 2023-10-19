الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. مرافعة الدفاع في محاكمة متهم بقتل شاب بكرداسة

حبس متهم
حبس متهم

تستمع  بعد قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما، بمنطقة كرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 433 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهم "أ . م"، 20 سنة، أنه في يوم 31 ديسمبر عام 2022، قتل المجني عليه "ع . ج" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف مالي سابق بينهما بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجني عليه في سداد الدين المستحق عليه لدي المتهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أصطحب المجني عليه إلى مكان خالي من المارة وما أن ظفر به حتى ألتقط "حجرا" وكال له بها عدة ضربات استقرت برأسه، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي أودت إلى وفاته، وسرق المنقولات والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه.

محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة منطقة كرداسة جنايات كرداسة قتل

مواد متعلقة

ضرب وإجهاض واغتصاب في فراش الزوجية.. مأساة "منة" أمام محكمة الأسرة

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

أسوشيتد برس تبرز الموقف المصرى الحازم فى "تهجير سكان غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة