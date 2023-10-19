الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. مدارس مصر تقف "طابور حداد" على أرواح الفلسطينيين

مدرسة
مدرسة

تبدأ مدارس مصر اليوم الخميس، اليوم الدراسي بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الهداء من الشعب الفلسطيني، الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة، جراء التصعيد الإسرائيلي وقصف قطاع غزة. 

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح، اليوم الخميس، بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الوزير في بيان: يأتي ذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

التربية والتعليم طابور حداد فلسطين دقيقة حداد رضا حجازي

مواد متعلقة

وزير التعليم يوجه بوقوف طلاب المدارس غدًا دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أبرز ما جاء فى اتصال الرئيس السيسى وبايدن

عاجل.. غارة إسرائيلية على موقع للجيش السورى فى القنيطرة

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلا برفح فى غزة