اليوم.. مدارس مصر تقف "طابور حداد" على أرواح الفلسطينيين

تبدأ مدارس مصر اليوم الخميس، اليوم الدراسي بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الهداء من الشعب الفلسطيني، الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة، جراء التصعيد الإسرائيلي وقصف قطاع غزة.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح، اليوم الخميس، بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الوزير في بيان: يأتي ذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.