عاجل.. اعتقال نحو 500 معارض للحرب فى غزة داخل مبنى الكونجرس الأمريكى

اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 500 متظاهر، من بينهم 24 حاخامًا، في مبنى الكابيتول بواشنطن، أثناء احتجاجهم على الحرب الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وفقًا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن منظمي الحدث.

وقالت منظمة: "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي إحدى المجموعات التي تقف وراء ما يوصف بأنه "أكبر احتجاج يهودي تضامنًا مع الفلسطينيين في تاريخ الولايات المتحدة"، إن شرطة الكابيتول مزقت لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، بينما كان المتظاهرون يرتدون قمصانًا متطابقة كتب عليها "اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن"