الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. اعتقال نحو 500 معارض للحرب فى غزة داخل مبنى الكونجرس الأمريكى

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 500 متظاهر، من بينهم 24 حاخامًا، في مبنى الكابيتول بواشنطن، أثناء احتجاجهم على الحرب الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وفقًا لما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن منظمي الحدث.

وقالت منظمة: "الصوت اليهودي من أجل السلام"، وهي إحدى المجموعات التي تقف وراء ما يوصف بأنه "أكبر احتجاج يهودي تضامنًا مع الفلسطينيين في تاريخ الولايات المتحدة"، إن شرطة الكابيتول مزقت لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، بينما كان المتظاهرون يرتدون قمصانًا متطابقة كتب عليها "اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن"

الأكثر قراءة

عاجل.. إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال فى مخيم الدهيشة ببيت لحم

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف محيط مستشفى القدس بغزة وسقوط شهداء وجرحى

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف محيط كفرشوبا جنوبى لبنان

أحمد الصغير: السيسى غير المشهد المصرى بصورة أذهلت المراقبين

حرق علم إسرائيل والتنديد بالعدوان على غزة.. أبرز مشاهد وقفة نقابة الصحفيين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. زوارق وطيران الاحتلال تستهدف شاطئ خان يونس ومخيم جباليا

عاجل.. إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال فى مخيم الدهيشة ببيت لحم

عاجل.. بايدن: لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب فى حالة انضمام "حزب الله" للصراع