الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياسات دولية: القصف الإسرائيلى لم يؤثر على حماس

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن إسرائيل حاولت أن تربط حماس بقطاع غزة، لافتًا إلى أن حماس غير متواجدة في شكل عمليات بالضفة الغربية أو في أماكن أخرى في فلسطين، وبالتالي فإن إسرائيل جعلت حماس مسؤولة عن إدارة الشؤون الإدارية والسياسية والاقتصادية لغزة، وأصبحت رام الله في منطقة أبو مازن، وأصبحت غزة مع حماس في الموضوع. 

القصف الإسرائيلي لم يؤثر على حماس 

وأضاف أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القصف الإسرائيلي لم يؤثر على حماس لأنهم متواجدون تحت الأرض، لافتًا إلى أن إسرائيل تضغط على حماس بقصف المدنيين الفلسطينيين، من خلال زيادة الدماء والقتل للمواطنين الأبرياء، حتى يتم طرد حماس، معقبًا: "هذا  لا يتسق مع أي عقل". 

أشرف سنجر أحداث غزة قصف غزة القضية الفلسطينية حماس

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