عبدالمنعم الجمل: المشاهد التى نراها تؤكد ثقة الشعب المصرى برئيسه وبالقضية الفلسطينية

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إن المشاهد التي نراها على الشاشة والتي تنقلها كل قنوات العالم تؤكد ثقة الشعب المصري وتمسكه بالقضية الفلسطينية وثقته في الرئيس السيسي كقائد عسكري ورجل مخابراتي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مواقف القيادة السياسية كانت حاسمة تعبر عما يجيش في صدور المصريين لأن القضية الفلسطينية حاضرة في قلوبهم، مشيرًا إلى أن جميع النقابات ثمنت قرارات الرئيس والاجراءات التي تتخذ وما نراه يقول للعالم أجمع أن هذه مصر فهي دائمًا إلى جانب العروبة ومواقفها ثابتة مع سوريا والعراق وفلسطين.

فلسطين قضية مركزية تتعلق بنا منذ سنوات طويلة

وتابع، أن فلسطين قضية مركزية تتعلق بنا منذ سنوات طويلة وربنا يوفقنا فيها، مؤكدًا أن المقصود ليس فلسطين فقط ولكن القضية الفلسطينية والقضية تهم كل المنطقة، ونحن كعرب مؤمنين بقضيتنا والموقف الداعم للكيان الصهيوني يؤكد أن الكلام عن حقوق الإنسان ليس له علاقة بالحقيقة.