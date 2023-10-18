"الشيوخ الأمريكى": انفجار مستشفى المعمدانى ناجم عن فشل إطلاق صاروخ

قال كبير الديمقراطيين والجمهوريين في لجنة الاستخبارات بـ مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم "واثقون" من أن الانفجار الذي وقع، أمس، بمستشفى في غزة لم يكن ناجمًا عن غارة جوية إسرائيلية، لكن بسبب فشل إطلاق صاروخ من قبل "إرهابيين مسلحين"، حسب زعمه.

وأصدر رئيس المخابرات بمجلس الشيوخ مارك وارنر، ونائب الرئيس ماركو روبيو هذا البيان اليوم: "تلقت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ وراجعت معلومات استخباراتية تتعلق بالهجوم على المستشفى الأهلي في غزة، وبناءً على هذه المعلومات، نشعر بالثقة في أن الانفجار كان نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل إرهابيين مسلحين وليس نتيجة غارة جوية إسرائيلية".

قتل المئات في مذبحة المستشفي

قُتل المئات في انفجار بالمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية وتزعم إسرائيل أن التفجير نتج عن صاروخ من حركة الجهاد الإسلامي في حين ألقى مسئولون فلسطينيون باللوم على إسرائيل.

تعتقد الحكومة الأمريكية حاليًا أن إسرائيل ليست مسئولة عن الانفجار الذي وقع في أحد المستشفيات وفقًا لمجلس الأمن القومي بعد تصريحات الرئيس جو بايدن، بأن جماعة فلسطينية مسلحة كانت وراء الهجوم.