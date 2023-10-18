الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طارق الطاهر: ندعم قرارات الرئيس السيسى الرافضة لتهجير الفلسطينيين

طارق الطاهر
طارق الطاهر

قال الكاتب الصحفي  طارق الطاهر،  إن الشعب الفلسطينى ضرب أروع الأمثلة في تضحياته للدفاع عن أرضه، ضد هذا الكيان المحتل الذى لا يحترم  حقوق الإنسان، ولا القوانين الدولية.

وتابع "الطاهر" في تصريحات له، مُشيدًا بموقف وقرارات إلرئيس عبدالفتاح السيسى، الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم، والرافضة لمحاولات الاحتلال تنفيذ مخطط تهجيرهم وتصفية القضية.

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وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، من أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

الصحفي طارق الطاهر قطاع غزة موقف إلرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب الفلسطيني إرادة الشعب المصري

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