أحد أبطال أكتوبر: الروس درّبونا على اصطياد طيران الاحتلال المنخفض

كشف جندي مقاتل، زغلول وهبه، أحد أبطال نصر أكتوبر، عن تفاصيل تدريب روسيا لقوات الدفاع الجوي المصرية قبل حرب أكتوبر، قائلًا: "الخبراء الروس درّبونا على اصطياد الطيران المنخفض للعدو الإسرائيلي".

وأضاف زغلول وهبة خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرائد مدحت وهدان بطل العالم في الرماية هو من قام بتدريبنا في القوات المسلحة على إسقاط طائرات العدو الإسرائيلي.

إسقاط طائرة إسرائيلية

وتابع المقاتل زغلول وهبة: "أسقطت طائرة سكاي هوك للعدو الإسرائيلي بصاروخ محمول على الكتف في عام 1970م، ونجحنا في أسر طيّار إسرائيلي بعد إسقاطها، والطيّار لم ير الصاروخ".

وأوضح أن الكتيبة 521 هي أول كتيبة دفاع جوي أسستها مصر قبل حرب أكتوبر 1973.