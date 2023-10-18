علي سرور يروي ذكريات العبور: اجتياز "بارليف" صدم الإسرائيليين

روى الجندي مقاتل علي سرور، أحد أبطال حرب أكتوبر، ذكرياته خلال العبور في 6 أكتوبر 1973م، قائلًا: "شاركت في حرب الاستنزاف أولًا، ثم شاركت في نصر أكتوبر العظيم".

وأضاف “سرور” خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد: "عبرت مع المجموعات الأولى خط بارليف، وكانت وظيفتي تقدير المسافات لاصطياد دبابات العدو الإسرائيلي، لافتًا إلى أن العدو الإسرائيلي لم يُصدق أن الجيش المصري عبر خط بارليف.

عبور خط بارليف

وأوضح علي سرور، أن العدو الإسرائيلي صدم يوم 6 أكتوبر 1973م من عبور الجيش المصري خط بارليف، لافتًا إلى أن المقاتلات المصرية دكت خطوط العدو في الطلعة الأولى يوم 6 أكتوبر 1973م.

وأشار إلى أن المقاتلات المصرية دكت الخطوط الأولى الأمامية للعدو الإسرائيلي، كما دكت المدفعية المصرية كل خطوط العدو وسهلت عبور أبطالنا خط بارليف يوم 6 أكتوبر 1973م.

وبين أن الوثبة الأولى للجيش المصري كانت بمسافة 10 كيلومتر بعد عبور خط بارليف وهروب العدو الإسرائيلي.