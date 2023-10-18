نقابة المهندسين تعلن دعمها لقرارات الرئيس السيسي تضامنًا مع القضية الفلسطينية

أشادت نقابة المهندسين بموقف مصر الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم، إذ شدد على رفض السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية.

وشددت أن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت قومية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، كما يستهدف حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على السيادة الوطنية، فضلا عن رفض المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وما ينجم عن ذلك من تداعيات أمنية وسياسية وتوسيع رقعة الصراع.

واضافت: من هذا المنطلق نؤكد على وقوفنا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات في هذا الشأن، ونشيد بجهوده الحثيثة؛ لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين.



النبراوي والبلشي يبحثان سبل دعم القضية الفلسطينية

وخلال اتصال هاتفي اليوم، ناقش المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، سبل دعم القضية الفلسطينية، وتنسيق الجهود والتحركات خلال الأيام القليلة المقبلة بين النقابتين، ومنها الترتيب لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية موحدة لكل المهنيين بالتنسيق مع النقابات المهنية المصرية، وذلك على ضوء المستجدات الأخيرة، واستمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني العربي الشقيق.

وأشار “النبراوي” إلى أنه دعا جموع المهندسين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم.

كما شدد النبراوي والبلشي خلال المكالمة على المبدأ الراسخ لنقابتي المهندسين والصحفيين، وكل النقابات المهنية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.