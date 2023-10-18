الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مشالي تترأس اجتماع مجلس رابطة مشغلي شبكات الكهرباء بدول المتوسط

المهندسة صباح مشالي
المهندسة صباح مشالي خلال الاجتماع

ترأست المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، رئيس رابطة مشغلي شبكات نقل الكهرباء بدول حوض البحر الأبيض المتوسط ” ميد تسو MED – TSO” الإجتماع الأول للمجلس التنفيذي للرابطة منذ توليها رئاستها.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الكثير مثل الأعمال المستقبلية والأنشطة الفنية وتعد “رابطة مشغلى شبكات نقل الكهرباء في المتوسّط”، هما الذين يشغّلون شبكات نقل الكهرباء عالي الفلطيّة في 18 بلدا مطل على البحر المتوسط.

وتتمثّل مهمّة هذه الرابطة  في دعم كافّة المبادرات المؤسّساتيّة الهادفة إلى تيسير بعث سوق متوسطيّة للطّاقة بهدف بعث شبكة اقليميّة لنقل الكهرباء تكون مندمجة ومؤمّنة ومستدامة.

ويتقاسم أعضاء “ميد تسو” هدفا اساسيّا يتمثّل في انشاء سوق متوسطيّة للطّاقة مع ضمان أدائها الأمثل من خلال تحديد مناهج وقواعد وممارسات موحّدة لتحسين استغلال البنى التحتيّة الحاليّة وتشييد أخرى جديدة، إضافة إلى تحليل واتّخاذ مواقف موحّدة بشأن المسائل المؤثّرة على تطوير وعمل أنظمة نقل الكهرباء.

وتشمل قائمة شركاء التّنفيذ من مشغلى شبكات نقل الكهرباء الدول التالية:” اليونان، الجبل الأسود، قبرص، مصر، سلوفينيا، ليبيا، إسرائيل، الأردن، المغرب، البانيا، فلسطين، اسبانيا، البرتغال، فرنسا، الجزائر، تونس، تركيا وإيطاليا”.

واختارت الجمعية العمومية لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط، في اجتماعها في منتصف مايو الماضي، المهندسة المصرية صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنصب رئيسا للمنظمة لمدة 3 سنوات اعتبار من اول شهر يوليو 2023 وحتي 30 من شهر يونيو 2026.

وتشغل المهندسة صباح مشالي حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك منذ عام 2019 كما كانت تشغل منصب نائب رئيس رابطة مشغلي شبكات نقل الكهرباء بدول حوض البحر الأبيض المتوسط قبل اختيارها بالإجماع رئيسا للمنظمة، إضافة إلى انها تشغل عضوية العديد من الشركات والمنظمات المصرية والعالمية منها عضوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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