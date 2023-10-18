دفاع النواب: خطة ممنهجة لتهجير سكان غزة وتصدير المشكلة اتجاه مصر

علق اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن مصر حريصة على حقوق الشعب الفلسطيني ورافضة لما يحدث من مجازر في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك خطة ممنهجة لتهجير سكان قطاع غزة وتصدير المشكلة تجاه مصر، موضحًا أن رد الرئيس السيسي كان واضح أن هذا أمن قومي مصري وأن مصر لن تتهاون وتسمح في التفريط في أمنها القومي تحت ظرف من الظروف.

وأشار إلى أن مصر حريصة كل الحرص على معاهدة السلام مع إسرائيل ولكن عند دعوتنا للحرب فكل الشعب المصري مقاتلين، ولن نسمح بتمرير مخطط اليهود، وذلك سيكون بمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية.