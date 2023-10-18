الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الأمريكية: غلق أبواب قنصليتنا فى جنوب تركيا بسبب الاحتجاجات

غزة
غزة

قالت السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن قنصليتها في أضنة بتركيا، ستظل مغلقة أمام الجمهور حتى إشعار آخر، وسط الاحتجاجات المستمرة على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتابعت في بيان لها: من المتوقع حدوث مظاهرات كبيرة مرتبطة بالأحداث في إسرائيل وغزة في جميع أنحاء تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

وأضافت: "أي تجمع، حتى تلك التي كان المقصود منها أن تكون سلمية، يمكن أن يتصاعد ويتحول إلى أعمال عنف. وقد يؤدي النشاط الاحتجاجي إلى تعزيز تواجد الشرطة وإغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور.

وأشار التنبيه أيضًا إلى أن موظفي الحكومة الأمريكية "تلقوا تعليمات لتقليل التحركات"، وتجنب السفر إلى المنطقة القنصلية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات لسفاراتها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في بيروت وعمان، حيث كانت هناك إشعارات مماثلة تنصح المواطنين الأمريكيين بالاحتجاجات المستمرة، والتي استهدف الكثير منها المجمعات الدبلوماسية الأمريكية.

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وألقى مسئولون في غزة اللوم على إسرائيل، في حين ادعى الاحتلال أن ذلك كان نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حركة الجهاد الإسلامي، ونفت تلك المجموعة التأكيد الإسرائيلي.

وتعتقد الحكومة الأمريكية حاليا أن إسرائيل "ليست مسئولة" عن الانفجار، وفقا لمجلس الأمن القومي.

مسؤولون القنصلية الامريكية تركيا الجيش الإسرائيلي

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