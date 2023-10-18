الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو: نستعد لمباراة سموحة.. ولاعبو الزمالك يتمتعون باحترافية كبيرة

أوسوريو
أوسوريو

أعلن كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداد لاعبيه لمباراة سموحة ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل.

كان أوسوريو قد عاد من الإجازة التي حصل عليها لزيارة أسرته المتواجدة في إنجلترا.

وقاد الكولومبي اليوم مران الفريق الأبيض استعدادا لمباراة السبت المقبل أمام فريق سموحة.

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أوسوريو: نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة

قال خوان كارلوس أوسوريو عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك " نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة، فترة التوقف الدولية الأخيرة كانت فرصة للاعبين من أجل الحصول على راحة من خلال منحهم إجازة لمدة يومين من التدريبات حتى يتمكنون من مواصلة التدريبات بجدية".

أضاف "منذ آخر مباراة خاضها الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري ونحن نفكر في مباراة سموحة، وهذه عادتنا أن نبدأ الاستعداد لأي مباراة فور انتهاء آخر لقاء".

وتابع "نحن نحتاج فترة للإعداد ألأي مباراة وهو ما يحدث في الوقت الراهن، الزمالك لديه لاعبين لديهم احترافية كبيرة وقد أظهروا ذلك في آخر مباراتين".

وواصل الكولومبي حديثه "الروح القوية من جانب اللاعبين كانت سببًا في الأداء المختلف في آخر مباراتين وتحقيق الانتصار، فمن الصعب للغاية أن ترى فريقصا يسجل 4 أهداف في 45 دقيقة فقط أمام أرتا سولار، والعودة بالفوز بعد التأخر أمام البنك الأهلي رغم النقص العددي".

وأتم تصريحاته "هذا الأمر لا يحدث في فريق إلا إذا كان هذا الفريق يمتلك روحًا كبيرة بشخصية كبيرة وهو ما نسعى لاستغلاله في كل المباريات المقبلة".

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط فيما يأتي سموحة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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