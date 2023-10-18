"نواب الشيوخ": ستظل مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

ألقى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، كلمات خلال الجلسة العامة الطارئة بـمجلس الشيوخ، والتى دعا إليها الأمانة العامة للمجلس.

أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إدانة حزب الشعب الجمهورى للعدوان على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

وشدد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة لمجلس الشيوخ، اليوم، على تأييد ودعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا ضرورة الوقف الفورى لذلك العدوان، وسرعة فتح الممرات الآمنة لأهالى غزة، ورفض التهجير القسرى.

وتابع: ستظل مصر المدافع الأول عن القضية، داعيا المصريين، لمساندة الموقف المصرى، مشيرا إلى أننا نقدم أيدينا للسلام فى كل العالم.

حماية حدودنا

قال الفنان يحيى الفخراني عضو مجلس الشيوخ في كلمة له أمام الجلسة الطارئة لـمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، إنه يفوض الرئيس السيسي بحماية حدودنا والعمل على تسليح جيشنا أكثر وأكثر بحيث نكون أكبر قوة من أعدائنا، مشيرا إلى أن تسليح الجيش فرض عين وأمر من الله عز وجل.

وأضاف الفخراني أن المصري يعرف جيدا معني الأرض ويساوي التفريط في الأرض مع التفريط في العرض، ولذلك الأرض والعرض في كفة سواء ولا تفريط فيهما وهذا ثابت علي مر العصور، موضحا أن الرئيس السيسي يقود تلك المرحلة المهمة من تاريخ مصر بحكمة وقوة وبعد نظر.

القضية الوطنية

في السياق، قال النائب السيد عبدالعال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن القضية الوطنية تاريخيا هي القضية المركزية التي يتوحد حولها الشعب المصري بكل تنوعاته الداخلية، وهو ما لا تدركه العنصرية الصهيونية والكيان الاستيطاني وأمريكا الذي ترعاه.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشيوخ؛ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكد: نحن أمام لحظة تحول تاريخي، يدركها جيدا المصريون، وعبر عنها الرئيس السيسي بفروسية وعبارات واضحة ومحددة عن حقوق الشعب الفلسطيني من جانب، ومخاطر المخطط الذي يحاك للمنطقة الذي يستهدف إضعاف مصر من جانب آخر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي تحدث بعبارات ربما قد لا تعجب البعض، والتي رفضت الهجير من غزة إلى سيناء، والشعب الفلسطيني نفسه يرفض هذا المخطط.